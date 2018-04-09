Постпред России выступит первым на заседании Совбеза ООН по ситуации в Сирии

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Москва, 9 апреля. Заседание Совета Безопасности ООН по ситуации в Сирии пройдет в понедельник. После информации об атаке, которая якобы была, с применением химического оружия в сирийском городе Дума США обновили проект резолюции Совета Безопасности по утверждению нового механизма по расследованию случаев с применением химоружия в Сирии.

Предполагалось, что в понедельник пройдут два заседания Сровета Безопасности ООН. Первое должно было пройти по требованию России, второе – по требованию нескольких западных стран в связи с утверждением о химатаке в Сирии. В дальнейшем было принято решение провести одно заседание, отметим, что постпред России выступит на нем первым.

США подготовили документ еще в марте, однако в доработанном виде подали его в Совет безопасности ООН за несколько часов до начала встречи. В проекте резолюции ряд пунктов остался без изменений. Подготовленный США проект документа постановляет «учредить независимый механизм ООН по расследованию химических атак в Сирии сроком на один год с возможностью продления».

Проект «самым серьезным образом осуждает продолжающиеся случаи применения химического оружия в Сирии, о которых сообщалось». В представленной информации также шла речь о якобы атаке с применением химоружия в Думе. Об этом сообщает РИА Новости. Прим этом, отметим, что США активно распространяли фейковую новость о случившемся в сирийском городе.

Напомним, что глава Центра генерал-майор Юрий Евтушенко заявил, что химическое оружие в сирийской Думе не использовалось, и все обвинения в адрес Дамаска являются абсолютно фальшивыми.

Ранее МИД проинформировало, что сообщение о химической атаке являлось информационным вбросом. Минобороны России сообщило, что «Белые каски», которые опубликовали информацию, славятся своими фейковыми новостями.

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