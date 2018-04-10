Сирия новости 10 апреля 07.00: ИГ оборудовало 5 опорных пунктов в окрестностях Хаджина; YPG провели диверсию против протурецких сил в Африне

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Сирия, 10 апреля. ИГ1 оборудовало 5 опорных пунктов в окрестностях Хаджина; YPG провели диверсию против протурецких сил в Африне; ВВС Сирии нанесли точечный авиаудар по минометным позициям «Хайят Тахрир аш-Шам» в Думе. Об этом сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).

Коротко об итогах противостояния

Сирийская арабская армия (САА) и союзные силы: нанесли точечный удар по позициям «Хайят Тахрир аш-Шам» в Думе.

«Хайят Тахрир аш-Шам»: продолжает вести обстрелы позиций САА в провинциях Латакия и Даръа.

«Исламское государство»:1 оборудовало 5 опорных пунктов в окрестностях Хаджина.

«Отряды народной самообороны» (YPG): в результате диверсии убили 4 и ранили 2 боевиков «Сирийской свободной армии» в Африне.

Провинция Дамаск

Как сообщает источник в Twitter (@SyriawatanNews), боевики террористического альянса «Джебхат ан-Нусры»1 «Хайят Тахрир аш-Шам», до сих пор сохраняющие свое присутствие в населенном пункте Дума, совершили минометный обстрел жилых кварталов и госпиталя в Харасте. Отмечается, что ВВС Сирии отреагировали на обстрел и нанесли точечный авиаудар по минометным позициям террористов.

Напомним, Дума — последний населенный пункт в Восточной Гуте, который до сих пор неподконтролен сирийским правительственным войскам. Кроме незначительных сил «Хайят Тахрир аш-Шам», город удерживали боевики «Джейш аль-Ислам», которые долгое время по причине внутренних противоречий между военным и политическим крылом вооруженной группировки не хотели идти на соглашения с сирийским правительством. Однако при посредничестве российского Центра по примирению враждующих сторон (ЦПВС) договоренности были достигнуты, и накануне начался выезд «Джейш аль-Ислам» на территорию зоны деэскалации «Идлиб». Выезд осуществляется на условии отказа боевиков оказывать дальнейшее вооруженное сопротивление сирийским правительственным войскам.

Провинция Латакия

«Хайят Тахрир аш-Шам» продолжает обстреливать позиции правительственных войск в провинции, сообщает источник в Twitter (@Sohayb_Masri1). На этот раз минометному обстрелу боевиков подверглись районы населенных пунктов Шир-Кабо и Икко. Потерь среди сирийских военнослужащих нет.

Провинция Алеппо

Как пишет источник в Twitter @eha_medya, курдские вооруженные формирования ведут диверсионную деятельность против протурецких сил в Африне. По имеющимся данным, в результате подрыва на мине, заложенной «Отрядами народной самообороны» (YPG), погибло четверо боевиков «Сирийской свободной армии», и еще двое получили ранения.

Провинция Дейр-эз-Зор

По сообщениям Telegram-канала @dierezzore5, в районе населенного пункта Джайед-Агедат была замечена автоколонна «Демократических сил Сирии», которая перевозила жилые модули.

Как сообщает оппозиционный Twitter-канал @DeirEzzor24 со ссылкой на местные источники, в районе города Хаджин боевики «Исламского государства» оборудовали 5 опорных пунктов.

Напомним, в городе Хаджин, как и на остальной территории левого берега Евфрата от нефтяного поля «Аль-Омар» и вплоть до сирийско-иракской границы до сих пор действуют разрозненные отряды «Исламского государства». По данным сразу нескольких источников, курдские «Демократические силы Сирии» и поддерживающая их международная коалиция не спешат проводить зачистку этого района. Более того, имитируя якобы бои с «Исламским государством» курдские отряды отступают, оставляя боевикам оружие и военную технику, которые террористы используют уже против сирийских правительственных войск, совершая набеги через Евфрат.

Провинция Даръа

По данным источника в Twitter @AlwatanSy, «Хайят Тахрир аш-Шам» обстрелял позиции САА в районе Шейх-Мискин и в городе Даръа. Отмечается, что оба обстрела были подавлены ответным огнем со стороны правительственных войск. О потерях с обеих сторон не сообщается.

1 Организация запрещена на территории РФ.

Участники боевых действий на территории Сирии (показать инфографику)

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