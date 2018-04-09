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Депутат Госдумы Алексей Журавлев: «Честно говоря, уже надоело брать Берлин»
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    Депутат Госдумы Алексей Журавлев: «Честно говоря, уже надоело брать Берлин»

    22:08  9 Апреля 2018
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    Депутат Госдумы Алексей Журавлев: «Честно говоря, уже надоело брать Берлин»

    Москва, 9 апреля. Россия — единственная страна, присутствующая в Сирии на правовых основаниях, поэтому Западу лучше быть осторожнее, ибо ответ, в случае, нанесения удара по нашим военным, будет законным. И мгновенным.

    Такое заявление сделал в интервью Федеральному агентству новостей депутат Государственной думы, лидер партии «Родина» Алексей Журавлев.

    «Единственная страна, если говорить об акторах мировой политики, естественно, которая исходит из международного права и соблюдает международные договоренности — это Российская Федерация», — напомнил депутат.

     В целом же, по его словам, складывается ощущение, что все международные договоренности и правовые инструменты ушли на второй план, и сегодня в международной политике не осталось ничего общего с логикой. И только Россия слепо следует международному праву.

    Депутат Госдумы Алексей Журавлев: «Честно говоря, уже надоело брать Берлин»

    Россия уничтожила все химическое оружие. Россия допускает международных наблюдателей для контроля, чего не сделали ни США, ни Британия. Но проблема в том, по словам Журавлева, что «нас вообще не хотят слышать». 

    «Ну все же знают», — вот главный аргумент Запада, говорит депутат. — А кто знает, и что знает, — остается только догадываться».

    Алексей Журавлев считает, что России сейчас нужно сохранять холодный рассудок, четко придерживаться взятого курса — соблюдать международные нормы и договоренности, несмотря на то, что «наши западные партнеры» давным-давно на все это наплевали.

    Депутат Госдумы Алексей Журавлев: «Честно говоря, уже надоело брать Берлин»

    Что же касается роли Организации Объединенных Наций, то она, по словам депутата, сегодня фактически мало что решает. Но, тем не менее, необходимо использовать и ее, и любые другие площадки для того, чтобы донести свою позицию.

    Коснувшись ситуации в Сирии, депутат Журавлев отметил, что Россию, в отличие от западной коалиции, пригласил законный президент этой страны Башар Асад, который избран своим народом, как, например, Трамп или Меркель.

    «Если и дальше будут продолжаться провокации в нашу сторону, мы, конечно, не сможем больше на это закрывать глаза. Если погибнут наши люди, военнослужащие, надо понимать и отдавать себе отчет, в том, что мы на это смотреть сквозь пальцы не будем. Мы будем действовать в соответствии со сложившейся ситуацией и безо всякого сомнения, как заявил представитель Министерство обороны России, нанесем ответный удар».

    По мнению лидера «Родины», какая бы риторика у западных политиков ни была, в том числе, у самого Трампа, — это их проблемы. Но если они — кто угодно — нанесут удар, и погибнут российские граждане, ответ будет, как говорил президент России, мгновенным.

    «Конечно, нас будут обвинять, давить санкциями, загонять в угол. Но, как показывает практика, как показывает история, Россия всегда ответит тем, чего не ожидает Запад. Честно говоря, уже надоело брать Берлин, но пусть никто не сомневается, что это — в наших силах».  

    Напомним, сегодня, 9 апреля 2018 года, должны состояться два заседания Совета Безопасности ООН. Одно будет посвящено провокации с химической атакой в сирийском города Дума. На втором обсудят угрозы международной безопасности.
    Депутат Госдумы Алексей Журавлев: «Честно говоря, уже надоело брать Берлин»

    При этом, еще в 2016 году Организация по запрещению химического оружия (ОЗХО) объявила об уничтожении последней партии химического оружия, ране состоявшего на вооружении сирийского оборонного ведомства.

    «Все химическое оружие Сирии официально утилизировано», — говорится в официальном отчете ОЗХО.

    Появившаяся в ряде западных СМИ информация о «химической атаке» с «десятками погибших», была опровергнута несколькими влиятельными организациями, включая Международный Комитет Красного Креста, объявивший о том, что не располагает проверенными данными о ней.

    Такое же заявление сделал Сирийский Арабский Красный Полумесяц, подтвердивший, что в последние двое суток не фиксировал подобных случаев. Заявление же, которое вышло якобы от имени Красного полумесяца, было также опровергнуто представителями этой организации, так как «заявления для СМИ они не практикуют вообще».

    Сообщения о химатаке опровергли и в российском Центре по примирению в Сирии также опровергли сведения о химической атаке.

    В свою очередь, сирийский МИД, назвал обвинения в адрес Дамаска «скучными и неубедительными».

    Между тем, военный корреспондент Иван Сидоренко обнародовал информацию, согласно которой  Сирийская арабская армия обнаружила квитанции, из которых следует, что группа под названием «Врачи без границ» передавала большие суммы денег для боевиков в Восточной Гуте.

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    Автор: Наталья Макеева
    © 2017 Федеральное агентство новостей
    Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
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    #россия #сирия #оон #дамаск #асад #журавлев
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