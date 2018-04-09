Посол РФ в Австрии попал в список «Миротворца» из-за «голого» протеста против Порошенко

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Вена, 9 апреля. Посол России в Австрии Дмитрий Любинский попал в базу данных украинского сайта «Миротворец» после того, как активистка украинского движения Femen устроила «голую акцию» протеста против президента Украины Петра Порошенко. Об этом сообщает официальный представитель диппредставительства Булат Хайдаров.

По его словам, российскому послу вменяется «организация и участие в антиукраинских акциях Femen в Австрии».

«На основании «доноса» Ирины Геращенко печально известный сайт борцов с врагами Украины «Миротворец» внес в свои списки имя главы российской дипмиссии в Вене. Сами соврали – сами испугались и поверили», — пишет Хайдаров в Facebook.

Напомним, что в феврале текущего года активистка Femen устроила акцию протеста в Вене, куда прибыл Порошенко, чтобы посетить Венский бал. Женщина оголила грудь, на которой черной краской было написано грубое послание к Порошенко с использованием ненормативной лексики. Вице-спикер Верховной рады Украины Ирина Геращенко после этого заявила, что акцию организовал лично посол РФ в Австрии.

Сайт «Миротворец» публикует личные данные медийных людей, которые посещали Крым после 2014 года, и которые выражали несогласие с официальной политикой Украины. Ресурс уже подвергался критике со стороны международных организаций. В частности, авторов сайта обвиняют в косвенной причастности к гибели украинского оппозиционного журналиста Олеся Бузины, которого убили через некоторое время после того, как его адрес был опубликован на «Миротворце».



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