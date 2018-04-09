Канадские ученые рассказали, как похудеть на макаронах

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Оттава, 9 апреля. Канадские диетологи опровергли расхожий миф о том, что макаронные изделия портят фигуру. Выяснилось, что паста — это диетическое блюдо, которое помогает избавиться от лишних кило.

Сотрудники больницы Св. Михаила в Торонто провели эксперимент, в котором участвовало около 2,5 тысяч добровольцев. Каждый из них соблюдал специальную диету: употреблял пасту более трех раз в неделю.

Отмечается, что стандартная порция макарон занимала больше половины тарелки. После 30 контрольных испытаний выяснилось и 12 недель эксперимента выяснилось, что все испытуемые похудели в среднем на полкилограмма.

Исследователи уверены, что причиной потери веса стал гликемический индекс (ГИ), показатель влияния пищи на уровень сахара в крови. Оказалось, что ГИ макаронных изделий гораздо ниже, чем у хлеба, риса или картофеля. Таким образом, паста лучше утоляет голод и дольше усваивается в организме, что способствует потреблению энергии.

«Вопреки стереотипам, макаронные изделия могут быть частью здоровой диеты, такой как диета с низким содержанием ГИ (гликемического индекса)», — приводит портал eurekalert.org слова автора исследования доктора Джона Сивенпайпера, ученого-клинициста в клинике по здоровому питанию.

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