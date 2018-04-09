Юнармеец, раскрывший громкое преступление, пройдет на Параде Победы в Екатеринбурге

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Екатеринбург, 9 апреля. Восьмиклассник и член военно-патриотического движения Юнармия Амин Абдуллоев возглавит колонну юнармейцев на Параде Победы в Екатеринбурге. Благодаря действиям школьника, полиции удалось найти и задержать подозреваемых в совершении резонансного преступления в Екатеринбурге в 2017 году – изнасиловании школьницы на Уктусе.

Абдуллоев проведет колонну из 64 юношей и девушек во время Парада Победы. Сейчас он проводит репетиции со своим отрядом Юнармии на плацу Суворовского училища. После того, как школьник оказал правоохранительным органам помощь в раскрытии громкого преступления, он стал 16-м в России и первым в Свердловской области обладателем почетного знака «Юнармейской доблести».

Инцидент с изнасилованием школьницы произошел 7 ноября 2017 года – неизвестные похитили ее, привезли в квартиру и изнасиловали. Затем преступники, тщательно вымыв жертву, чтобы скрыть следы преступления, вывезли школьницу на Полевский тракт и оставили на обочине.

Абдуллоев узнал о преступлении, прочитав новость в одной из группу «ВКонтакте», где также был размещен фоторобот подозреваемого. Одна из подписчиц группы отметила, что видела похожего человека у одного из своих друзей соцсети. Школьник, проверил всех ее друзей, найдя наиболее похожего, затем начал опрашивать сверстников, живущих в районе Уктуса – некоторые рассказали, что видели этого человека, и тот предлагал школьницам «покататься на машине». Затем Абдуллоев передал полученную информацию полиции, благодаря чему правоохранители смогли задержать подозреваемого.

Как объяснил школьник, свое будущее он видит в правоохранительных структурах, а помощь полицейским в раскрытии дела стала для него ценным опытом.

«В будущем я хочу служить в одной из силовых структур. Для меня это был бесценный опыт», – приводит слова Абдуллоева издание 66.RU.

Позже полиция задержала второго подозреваемого в деле об изнасиловании. Сейчас продолжаются следственные действия в рамках данного дела.

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