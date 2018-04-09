«Этот спектакль вряд ли кого-то впечатлит»: в Госдуме резко отреагировали на провокации США в Сирии

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Москва, 9 апреля. Заседание Совбеза ООН, посвященное якобы организованной сирийскими войсками химической атаке в Думе, является очередной попыткой дискредитации России.

По мнению первого заместителя председателя Комитета Совета Федерации по международным делам Владимира Джабарова, которое он изложил Федеральному агентству новостей, у него в этом никаких сомнений нет.

«Американцы, исчерпав тему вмешательства России в их выборы, исчерпав тему Скрипалей и другие темы, теперь нашли новый повод для обвинений против России», — заявил сенатор.

Джабаров отметил, что «сами эти обвинения не выдерживают никакой критики, поскольку уже давно доказано, что никакого химического оружия у сирийской армии нет. По мнению парламентария, будет предъявлена очередная инсценировка с «белыми касками», с отравляющими веществами и так далее». При этом, считает Владимир Джабаров, «этот спектакль вряд ли кого-то впечатлит», но будет использован американцами для объявления очередных санкций против России, что стало для них «своеобразным хобби».

Что касается второго запланированного на сегодня заседания в Совбезе, предложенного уже Россией, то, по мнению сенатора, с американской инициативой оно напрямую не связано.

«Просто наша страна стремится показать, куда катится мир, когда страны перестали находить общий язык», — заключил Джабаров.

Это, по его словам, касается в том числе и санкционной политики, «которая не преследует заявленные цели, а используется в интересах недобросовестной конкуренции».

Напомним, 9 апреля Совет Безопасности ООН проведет два заседания. Первое, инициированное США и их союзниками, будет посвящено провокации с химической атакой в сирийском городе Дума.

Второе заседание, которое пройдет по инициативе России, будет посвящено угрозе международному миру и безопасности.

Ранее западные СМИ распространили сообщение о якобы гибели 70 человек в Думе из-за применения правительственными войсками отравляющего газа. При этом, Дамаск уже неоднократно заявлял, что химического оружия в его военных арсеналах нет после того, как оно было утилизировано под контролем ОЗХО, что было подтверждено официальным заключением самой Организации по запрещению химического оружия.

Кроме того, сирийское правительство неоднократно уведомляло международные организации, включая ООН, что воюющие в Сирии боевики, которых поддерживают западные страны, имеют доступ к отравляющим веществам и проводят провокации, чтобы потом обвинить в них власти страны.

Надуманность обвинений в адрес Дамаска подтвердили и местные врачи, которые опровергли информацию о поступлении пациентов с признаками химического отравления.

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