Меню
Регионы
18+
Лента новостей
Закрыть
Выбор региона
Закрыть
Поиск
Закрыть
Новости Сирии
«Этот спектакль вряд ли кого-то впечатлит»: в Госдуме резко отреагировали на провокации США в Сирии
Общество
Программист рассказал об утечке данных в Wi-Fi московского метро
Следующая новость
РоссияРоссия Весь мирВесь мир НовороссияНовороссия ОбществоОбщество УкраинаУкраина СирияСирия
Политика Политика Спорт Спорт Экономика Экономика Видео Видео Иносми Иносми Технологии Технологии #Соцсети #Соцсети Происшествия Происшествия Лента новостей Лента новостей
О нас Вакансии Рекламодателям Опросы
Пользовательское соглашение
Мы в Соц.Сетях
Все регионы Санкт-Петербург Москва Новосибирск Екатеринбург Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Челябинск Оренбург Архангельск Вологда Калининград Карелия Сыктывкар Мурманск Новгород Псков Хабаровск Воронеж Пермь
Популярные запросы
Загрузка...

    Нажмите CTRL + D, чтобы добавить в закладки эту страницу.

    «Этот спектакль вряд ли кого-то впечатлит»: в Госдуме резко отреагировали на провокации США в Сирии

    21:13  9 Апреля 2018  /обновлено: 21:16  09 Апреля 2018
    63

    Владимир Джабаров: «Налицо очередная попытка дискредитации нашей страны с целью введения новых санкций»

    Москва, 9 апреля. Заседание Совбеза ООН, посвященное якобы организованной сирийскими войсками химической атаке в Думе, является очередной попыткой дискредитации России.

    По мнению первого заместителя председателя Комитета Совета Федерации по международным делам Владимира Джабарова, которое он изложил Федеральному агентству новостей, у него в этом никаких сомнений нет.

    «Американцы, исчерпав тему вмешательства России в их выборы, исчерпав тему Скрипалей и другие темы, теперь нашли новый повод для обвинений против России», — заявил сенатор.

    Джабаров отметил, что «сами эти обвинения не выдерживают никакой критики, поскольку уже давно доказано, что никакого химического оружия у сирийской армии нет. По мнению парламентария, будет предъявлена очередная инсценировка с «белыми касками», с отравляющими веществами и так далее». При этом, считает Владимир Джабаров, «этот спектакль вряд ли кого-то впечатлит», но будет использован американцами для объявления очередных санкций против России, что стало для них «своеобразным хобби».

    Что касается второго запланированного на сегодня заседания в Совбезе, предложенного уже Россией, то, по мнению сенатора, с американской инициативой оно напрямую не связано.

    «Просто наша страна стремится показать, куда катится мир, когда страны перестали находить общий язык», — заключил Джабаров.

    Это, по его словам, касается в том числе и  санкционной политики, «которая не преследует заявленные цели, а используется в интересах недобросовестной конкуренции».

    Напомним, 9 апреля Совет Безопасности ООН проведет два заседания. Первое, инициированное США и их союзниками, будет посвящено провокации с химической атакой в сирийском городе Дума.

    Второе заседание, которое пройдет по инициативе России, будет посвящено угрозе международному миру и безопасности.

    Ранее западные СМИ распространили сообщение о якобы гибели 70 человек в Думе из-за применения правительственными войсками отравляющего газа. При этом, Дамаск уже неоднократно заявлял, что химического оружия в его военных арсеналах нет после того, как оно было утилизировано под контролем ОЗХО, что было подтверждено официальным заключением самой Организации по запрещению химического оружия.

    Кроме того, сирийское правительство неоднократно уведомляло международные организации, включая ООН, что воюющие в Сирии боевики, которых поддерживают западные страны, имеют доступ к отравляющим веществам и проводят провокации, чтобы потом обвинить в них власти страны.

    Надуманность обвинений в адрес Дамаска подтвердили и местные врачи, которые опровергли информацию о поступлении пациентов с признаками химического отравления.

    Читайте ФАН в Яндекс.Новости.

    Автор: Николай Хренков
    © 2017 Федеральное агентство новостей
    Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
    Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.
    #россия #сша #сирия #оон #совбез #провокации #дум
    Читайте новости в нашей группе в ОК
    Включить уведомления в Вк
    Новости партнёров
    Загрузка...
    Читайте также
    Эксклюзив Все
    Инфографика Все
      Главное Все

      Все фото и видео «химатаки» в Сирии — фальшивка «Белых касок» — Центр примирения

      20:18 9 Апреля 2018 731
      Читать
      20:04
      Сегодня

      «Павел Дуров, найди компромисс»: в Госдуме предложили способ избежать блокировки Telegram

      17:51
      Сегодня

      Крупный пожар возле ТЦ в Самаре: появились первые подробности
      17:27
      Сегодня

      Дугин: ООН сплачивает страны Запада накануне третьей мировой 
      16:16
      Сегодня

      «Клоунское правосудие»: экипаж сейнера «Норд» второй раз не выпустили с территории Украины
      16:03
      Сегодня

      Это оскорбление: полковник запаса ФСБ отреагировал на новый поворот в деле Скрипалей анекдотом

      Ледокол «Невская застава» ломает лед на Неве. ФАН-ТВ

      20:48 6 Апреля 2018 8105

      Заявление ООН: В 2017 году в мире произошло 11 тысяч терактов. ФАН-ТВ

      19:10 6 Апреля 2018
      1141

      Киевские эксперты: Украинские дороги полностью разрушены

      11:22 6 Апреля 2018
      21132

      Город безопасности для детей «ТачкиГрад» открылся в Петербурге. ФАН-ТВ

      10:39 6 Апреля 2018
      1023

      Жизнь разделилась на до и после: в Петербурге почтили память жертв теракта в метро. ФАН-ТВ

      21:46 3 Апреля 2018
      4289
      Закрыть
      Читайте нас в Яндекс.Новостях
      Минобороны РФ не нашло следов отравляющих веществ после проверки в сирийской Думе

      Минобороны РФ не нашло следов отравляющих веществ после проверки в сирийской Думе

      20:16   9 Апреля 2018
      345
      «Ситуация анализируется»: Россия готовит ответ на новые санкции США

      «Ситуация анализируется»: Россия готовит ответ на новые санкции США

      14:22   9 Апреля 2018
      10021
      Европа отказывается от газотранспортной системы Украины

      Европа отказывается от газотранспортной системы Украины

      11:21   9 Апреля 2018
      81128
      Удар по сирийскому аэродрому Т-4 в Хомсе нанесли ВВС Израиля — Минобороны РФ

      Удар по сирийскому аэродрому Т-4 в Хомсе нанесли ВВС Израиля — Минобороны РФ

      10:12   9 Апреля 2018
      9506