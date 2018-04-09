Минобороны РФ не нашло следов отравляющих веществ после проверки в сирийской Думе

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Москва, 9 апреля. В российском Центре по примирению враждующих сторон в Сирии заявили, что результаты проверки в Думе показали отсутствие каких-либо следов применения отравляющих веществ.

Как отмечается в сообщении центра, 9 апреля специалисты радиационной, химической и биологической защиты, а также медработники провели осмотр мест в сирийской Думе, где якобы применялось химическое оружие.

«Результаты проверки показали отсутствие каких-либо следов применения отравляющих веществ. Военные врачи центра по примирению враждующих сторон посетили медицинское учреждение города, где не обнаружили у находящихся на излечении признаков химического отравления», — говорится в тексте.

Напомним, что накануне группа «Белые каски» сообщила о якобы имевшем место применении химического оружия в сирийском городе Дума. В центре считают, что вся информация данной организации, а также распространяемые ими фотографии в соцсетях и видео с «жертвами атаки», являются «фальшивокой и попыткой сорвать достигнутое перемирие».

Участники боевых действий на территории Сирии (показать инфографику)

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