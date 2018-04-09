Все фото и видео «химатаки» в Сирии — фальшивка «Белых касок» — Центр примирения

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Дамаск, 9 апреля. Все обвинения «Белых касок» в связи с «химатакой» в Сирии, распространяемые ими фото и видео — являются фальшивкой, сообщает Центр примирения враждующих сторон в САР.

«Все обвинения «Белых касок», а также распространяемые ими в социальных сетях фотографии и видео с якобы жертвами химической атаки, не более чем очередная фальшивка и попытка сорвать достигнутое перемирие», — говорится в сообщении.

Напомним, что ранее западные страны в очередной раз обвинили сирийские власти в использовании химического оружия, несмотря на то, что весь химический арсенал был вывезен и утилизирован под присмотром инспекторов Организации по запрещению химоружия. На этот раз местом «химатаки» был назван город Дума в Восточной Гуте (пригород Дамаска). И Россия, и правительство Сирии опровергают эту информацию.

Примечательно, что официальный Дамаск ранее неоднократно заявлял, что поддерживаемые западными странами боевики имеют доступ к отравляющим веществам, которые они сами готовят в подпольных лабораториях. Террористы используют эти средства для провокаций, чтобы впоследствии возложить вину на Сирию и дать повод западным странам для военных действий.

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