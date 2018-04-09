«Взяли выходной от сенсаций про принцессу Диану»: британцы высмеяли СМИ за сообщение о «секретном послании» в Москву

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Лондон, 9 апреля. Российское посольство в Лондоне запросило у Великобритании информацию в связи с появлением в местных СМИ сообщений о «секретном послании» в Москву в связи с «делом Скрипаля». Послание якобы состояло из двух слов: «Посылка доставлена».

Примечательно, что многие жители Великобритании не поверили этим сообщениям в прессе и с юмором отнеслись к данной ситуации.

«Это было в Express, так что точно правда. Репортеры должны же брать выходной от сенсаций про принцессу Диану», — шутит Кристофер Стэй.

It's in the Express, so it must be true. The reporters must be taking a day off from Princess Diana. — Christopher Stay (@TheChrisStay) April 9, 2018

«В следующий раз они найдут паспорта (президента РФ Владимира) Путина и (президента Сирии Башара) Асада в Солсбери!» — иронизирует Мэри К.

They will find Putin and Assad's passports in Salisbury next! ????#Skipral Hoax — Marie C (@Maraki378) April 9, 2018

«У нас стало слишком много фантастов, вместо журналистов, которые сообщают достоверные новости». Вот почему британская пресса становится поводом для шуток», — отмечает в свою очередь пользователь под ником Hari SP.

Too many fiction writers - not jouranalists who report credible news - is why British press is an object of ridicule. — Hari SP (@Hari_Nuranian) April 9, 2018

А пользователь Terina Else ограничился знаменитым неологизмом президента США Дональда Трампа, употребляемым им в отношении телеканала CNN: «Fake news» (Фейковые новости).

Fake news — terina else (@tlelse) April 9, 2018

Ранее в британских СМИ появилась информация о том, что в Москву было направлено некое «секретное послание» в день отравления экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии в Солсбери.

Напомним, что Великобритания обвинила в данном инциденте Россию, хотя так и не предоставила никаких доказательств. Москва свою причастность отрицает.

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