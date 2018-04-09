Ткачев рассказал Путину об ожиданиях от урожая 2018 года

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Москва, 9 апреля. Глава Минсельхоза Александр Ткачев на встрече с президентом России Владимиром Путиным заявил, что урожай зерна в этом году может превысить 100 млн т.

«Мы наращиваем объемы площадей под сев, уже более 80 млн т, это 200 тыс. плюсом к прошлому году», — приводит слова Ткачева пресс-служба Кремля.

По словам министра, в 2018 году состояние сельхозхозяйств не хуже показателей прошлого года. По каким-то позициям оно даже превышает их. В частности, по ГСМ, семенам и технике.

В конце прошлого года Ткачев заявил, что Россия собрала 134,1 млн т зерна, в том числе 85,8 млн т пшеницы. Этот показатель стал рекордным в истории нашей страны.

Ранее сообщалось, что Путин проведет встречу с Ткачевым. Об этом сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. Он также отметил, что рабочий день главы государства пройдет в понедельник в Москве.

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