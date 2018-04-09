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Политика
Трамп сообщил, когда состоится его первая встреча с Ким Чен Ыном
Политика
Трамп сообщил, когда состоится его первая встреча с Ким Чен Ыном
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    Трамп сообщил, когда состоится его первая встреча с Ким Чен Ыном

    19:37  9 Апреля 2018
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    Трамп сообщил, когда состоится его первая встреча с Ким Чен Ыном

    Вашингтон, 9 апреля. Стала известна возможная дата первой встречи президента США Дональда Трампа и лидера Северной Кореи Ким Чен Ына. По словам Трампа, исторические переговоры с руководителем КНДР могут состояться уже в мае или в начале июня, передает агентство France Presse.

    «Как вы, вероятно, видели, мы находимся в контакте с Северной Кореей. Мы будем с ними встречаться в какой-то момент в мае или в начале июня. Будем надеяться, мы сможем заключить сделку о денуклеаризации Северной Кореи», — отметил американский лидер.

    Ранее официальные лица в Вашингтоне заявляли, что Ким Чен Ын готов обсудить с Трампом дальнейшую судьбу ядерной программы Северной Кореи. При этом было подчеркнуто, что повестка переговоров была подтверждена из Пхеньяна напрямую, а не через третьи страны, вроде Южной Корею.

    В прошлом месяце Трамп заявил, что готов встретиться с Ким Чен Ыном. Инициатором встречи, как передает USA Today, выступила северокорейская сторона, которая передала свое приглашение через Южную Корею.

    Отметим также, что власти КНДР планируют в ближайшее время провести переговоры с Россией, Японией, Китаем и Южной Кореей.

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    Автор: Антон Соколов
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    #сша #трамп #ким чен ын #северная корея
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