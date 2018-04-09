Выдворенные американские дипломаты попрощались с Россией печальным роликом

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Москва, 9 апреля. Американские дипломаты, которые досрочно прекратили загранкомандировки, опубликовали видео, на котором поделились своими мыслями о работе и жизни в России.

Видео под названием «Мысли в дорогу: американские дипломаты о жизни и работе в России» было опубликовано на странице посольства США в Российской Федерации на YouTube. Уезжающие американские дипломаты на русском и английских языках в 12-минутном видеоролике рассказали о работе и жизни в России.

«В 12-минутном видеоклипе, назвав его «Мысли в дорогу», сквозит разочарование и печаль. Но присутствует и надежда на восстановление добрых отношений с Россией», — сообщает The Washington Post.

Свои прощальные слова сказали сотрудники торгового представительства США в РФ, пресс-атташе посольства, сотрудники политического отдела, помощник посла.

Пресс-атташе посольства США в РФ Мария Олсон показала подаренную ей книгу с русскими сказками. Она также вспомнила, что со своим отцом она читала в переводе русскую литературу.

«Даже во времена наибольшей напряженности в отношениях наших стран россияне всегда были приветливы со мной», — прочеркнул помощник посла.

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