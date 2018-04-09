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Выдворенные американские дипломаты попрощались с Россией печальным роликом
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    Выдворенные американские дипломаты попрощались с Россией печальным роликом

    19:44  9 Апреля 2018
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    Выдворенные из России американские дипломаты с тоской прощаются со страной

    Москва, 9 апреля. Американские дипломаты, которые досрочно прекратили загранкомандировки, опубликовали видео, на котором поделились своими мыслями о работе и жизни в России.

    Видео под названием «Мысли в дорогу: американские дипломаты о жизни и работе в России» было опубликовано на странице посольства США в Российской Федерации на YouTube. Уезжающие американские дипломаты на русском и английских языках в 12-минутном видеоролике рассказали о работе и жизни в России.

    «В 12-минутном видеоклипе, назвав его «Мысли в дорогу», сквозит разочарование и печаль. Но присутствует и надежда на восстановление добрых отношений с Россией», — сообщает The Washington Post. 

    Свои прощальные слова сказали сотрудники торгового представительства США в РФ, пресс-атташе посольства, сотрудники политического отдела, помощник посла.

    Пресс-атташе посольства США в РФ Мария Олсон показала подаренную ей книгу с русскими сказками. Она также вспомнила, что со своим отцом она читала в переводе русскую литературу.

     «Даже во времена наибольшей напряженности в отношениях наших стран россияне всегда были приветливы со мной», — прочеркнул помощник посла.

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    Автор: Алексей Громов
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    #россия #сша #дипломаты
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