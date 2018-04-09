Польша назвала сроки второго расследования авиакатастрофы под Смоленском

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Варшава, 9 апреля. Следствие по делу об авиакатастрофе польского самолета Ту-154 под Смоленском продлено до конца 2018 года, сообщила пресс-секретарь генеральной прокуратуры Польши Эва Бялик.

Напомним, что самолет Ту-154 Качиньского потерпел крушение при посадке в аэропорту «Смоленск-Северный». На борту авиалайнера находилось 96 человек. Все они погибли.

«Расследование смоленской катастрофы продлено до 31 декабря 2018 года», — пояснила Бялик.

Напомним, что в 2011 году Международный авиационный комитет обнародовал окончательный отчет о результатах расследования катастрофы, согласно которому непосредственной причиной крушения самолета стало решение экипажа не уходить на запасной аэродром. Среди системных причин катастрофы отмечались недостаточная подготовка экипажа и недостатки в обеспечении полета.

Тем не менее, действующие власти Польши не доверяют расследованию МАК и выводам комиссии экс-главы МВД Ежи Миллера, который пришел к аналогичным выводам. В связи с этим было принято решение о создании второй комиссии.

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