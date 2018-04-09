«Павел Дуров, найди компромисс»: в Госдуме предложили способ избежать блокировки Telegram

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В минувшую пятницу Роскомнадзор подал в Таганский районный суд Москвы иск с требованием заблокировать популярный мессенджер Telegram на территории России. Практически сразу после этого на сайте Change.org появилась петиция с названием: «Павел Дуров, найди уже компромисс с властями! Мы не хотим терять Telegram!», призывающая создателя программы подчиниться требованиям РКН и ФСБ.

Как отмечают авторы петиции, Павел Дуров должен сесть за стол переговоров с представителями Роскомнадзора и попытаться совместными усилиями сделать все возможное для исключения блокировки сервиса в России.

«Россияне призывают Павла Дурова найти компромисс, потому что не хотят терять доступ к полюбившемуся мессенджеру. Требования спецслужб касались нескольких переписок подозреваемых в терроризме, а не доступа ко всем чатам. Почему Telegram не хочет найти компромисс?» — задаются вопросом пользователи популярного мессенджера.

Сам иск стал следствием того, что представители компании Дурова за выделенные им 15 дней не предоставили ФСБ ключи шифрования личных переписок пользователей. Необходимо также отметить, что проблема своими корнями уходит в осень прошлого года, когда Мещанский районный суд столицы оштрафовал компанию Telegram на 800 тысяч из-за отказа предоставить те самые ключи. За оставшиеся шесть месяцев, как сетуют пользователи, разработчики имели достаточно возможностей для мирного урегулирования конфликта.

«Мы понимаем требования властей РФ к мессенджеру, который могут использовать террористы в подготовке терактов. Наша страна не раз становилась жертвой террористических атак, поэтому требования тут могут показаться более жесткими, чем в других странах. Павел, мы просим вас найти уже хоть какой-нибудь компромисс в переговорах с властями, чтобы не лишать нас, пользователей Telegram из России, любимого мессенджера!» — говорится в тексте петиции.

«Эта петиция говорит о том, что к Дурову обращаются именно рядовые граждане, которые не используют мессенджер для криминальных целей. Они понимают опасность, исходящую, например, от террористов или дилеров, которые торгуют наркотиками при помощи мессенджера. То есть даже люди просят Дурова пересмотреть его решение и не видят проблемы в том, чтобы в рамках российского закона российские спецслужбы имели доступ к ключам шифрования», — прокомментировал появление петиции депутат Госдумы, член комитета ГД по международным делам Виталий Милонов.

При этом народный избранник подчеркнул, что практически все активные пользователи мессенджера понимают — «надо будет, они (спецслужбы России) в любой телефон залезут и даже без ведома Дурова». Тем не менее руководство РКН идет навстречу создателю и пока еще мирными методами просит Павла Дурова сесть за стол переговоров и в режиме взаимодействия разработать концепцию, которая бы позволила россиянам и дальше использовать программу.

«Будем говорить так: приватность в мессенджерах — это миф, ее не существует. Поэтому если Дуров боится, что за пользователями будет следить большой брат, то спешу его успокоить — если нужно будет, переписку вскроют, просто на это потребуется чуть больше времени и намного больше денег. К тому же в ФСБ знают, за кем нужно следить, и поэтому я считаю, что создателям сервиса можно просто передать им ключи, либо исключить саму возможность создания секретных чатов. И я также надеюсь, что Павел Дуров прислушается хотя бы к россиянам, если ему не интересны предложения РКН», — сказал политик.

По словам Милонова, в противном случае работа сервиса в России будет остановлена, а компания Telegram потеряет огромный пласт пользователей, что приведет к потере прибыли.

«Кроме того, Дуров пошел на сотрудничество со спецслужбами Англии и США, ведь каким образом телеграмм оказался на самых высоких строчках в различных интернет-маркетах? Мы все прекрасно догадываемся — все, что продается через эти сервисы, должно, по законам США, иметь бэкдор для АНБ и ЦРУ. И если бы он (Дуров) сказал АНБ, что не намерен передавать им ключи, то моментально бы его сервис выкинули из маркетов, а его самого посадили», — заключил депутат.

Напомним, Роскомнадзор — это исполнительный орган, который обязан применить вводимые ограничения в случае неисполнения закона. Основное противостояние происходит между ФСБ и руководством компании Telegram.

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