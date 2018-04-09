Посольство РФ запросило у Лондона данные о «секретном послании» в день отравления Скрипаля

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Лондон, 9 апреля. Посольство РФ в Лондоне запросило у министерства иностранных дел Великобритании данные в связи с появившейся в СМИ информацией о том, что британские спецслужбы якобы перехватили «секретное послание» в Москву в день отравления Сергея Скрипаля.

«Громкая (просочившаяся в прессу) история о перехвате послания. Мы запросили подтверждение и новые детали у МИД Великобритании», — пишет посольство в Twitter.

Напомним, что отношения между Россией и Великобританией в очередной раз обострились после того, как Лондон обвинил Москву в причастности к отравлению экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии, которые были госпитализированы в начале марта в британском Солсбери. При этом Великобритания не предоставила никаких доказательств в подтверждение своих слов, а все обвинения выдвигались с формулировкой «Велика вероятность». В то же время, этого оказалось достаточно, чтобы пойти на дипломатический разрыв с Москвой и выслать из страны российских дипломатов. Примечательно, что позднее британские специалисты, изучавшие вещество, которым были отравлены Скрипали, заявили, что не могут определить место, где оно было изготовлено.

Great (leaked) story of interception. We have requested confirmation and more details from @foreignoffice pic.twitter.com/OPNhESZUxq — Russian Embassy, UK (@RussianEmbassy) April 9, 2018

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