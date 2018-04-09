Путин наградил Фетисова орденом «За заслуги перед отечеством» II степени
Москва, 9 апреля. Президент России Владимир Путин наградил спортсмена Вячеслава Фетисова орденом «За заслуги перед отечеством» второй степени, сообщается на портале правовой информации.
Известный хоккеист, а ныне первый зампред комитета Госдумы по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи, получил высокую правительственную награду «за большой вклад в укрепление российской государственности, активную законотворческую деятельность, развитие парламентаризма».
Отметим, что Фетисов является Заслуженным мастером спорта СССР, двукратным олимпийским чемпионом, заслуженным тренером России, семикратным чемпионом мира, трекратным обладателем Кубка Стэнли.
Ранее сообщалось, что Путин наградил двух американцев орденом Дружбы.