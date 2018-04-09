Трамп дал себе 48 часов, чтобы принять решение по Сирии

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Вашингтон, 9 апреля. Американский президент Дональд Трамп сообщил, что изучает ситуацию в Сирии после якобы «применения химоружия в городе Дума». По информации агентства Reuters, глава Белого дома советуется с военными и уже в предстоящие сутки или двое примет решения о последующих действиях США.

Согласно приведенным данным, выступая на заседании кабмина, Трамп заявил, что он совещается с военными лидерами страны и решит, «кто несет ответственность за нападение — будь то Россия или правительство президента Сирии Башара Асада, или Иран, или все они вместе».

«Мы примем решение в ближайшие 24–48 часов», — заключил Трамп, добавив, что возможно соответствующее решение будет принято «к концу дня».

Ранее Трамп обвинил Россию и Иран в поддержке сирийского президента Башара Асада на фоне информации о «химатаке в городе Дума», в результате которой могли погибнуть якобы 40 человек.

Российская сторона опровергла информацию о бомбе с хлором, якобы сброшенной сирийскими военными на Думу. Кроме того, военные специалисты РФ побывали на месте предполагаемой химатаки в городе и не обнаружили там никаких следов боевого применения хлора или других отравляющих веществ. Местные врачи также сообщили представителям российского Центра по примирению враждующих сторон, что к ним не поступали больные с признаками химического отравления.

Как заявили в министерстве иностранных дел Российской Федерации, сообщения о химической атаке — это информационный вброс, единственная цель которого — выгородить террористов и оправдать возможные силовые удары извне.

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