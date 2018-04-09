Капелло объявил о завершении тренерской карьеры

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Москва, 9 апреля. Фабио Капелло, который был главным тренером сборной России по футболу с 2012 по 2015 годы, объявил о завершении карьеры.

Итальянский специалист напомнил, что у него уже был опыт со сборными Англии и России. На вопрос, будет ли работать с Италией, он ответил: «нет». Об этом сообщает Rai Sport.

«Работа с «Цзянсу Сунин» была последней для меня, я добился прогресса с этой командой, чем очень доволен», — добавил Фабио Капелло.

Капелло также подчеркнул, что он наслаждается работой эксперта, так как, работая на этой позиции, всегда в выигрышном положении.

Напомним, что Фабио Капелло начал свою тренерскую карьеру в 1987 году. Он тренировал «Милан», «Реал Мадрид», «Рому», «Ювентус», а также сборные России и Англии.

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