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История с отравлением в Солсбери закончится отставкой Мэй — Виктория Скрипаль
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    История с отравлением в Солсбери закончится отставкой Мэй — Виктория Скрипаль

    19:00  9 Апреля 2018  /обновлено: 19:19  09 Апреля 2018
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    История с отравлением в Солсбери закончится отставкой Мэй - Виктория Скрипаль

    Москва, 9 апреля. История с отравлением экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии, может закончиться отставкой премьер-министра Великобритании Терезы Мэй. Такое мнение озвучила в эфире программы «Пусть говорят» на Первом канале двоюродная сестра Юлии Скрипаль Виктория, которая не может получить визу, чтобы проведать свою кузину и дядю.

    «Для меня это закончится отставкой премьер-министра Великобритании», — отметила она.

    Напомним, что ранее Виктория подала документы на получение британской визы, чтобы проведать Юлию и Сергея Скрипалей, однако получила отказ. Тогда она написала лично главе британского правительства Терезе Мэй с просьбой отменить это решение.

    Сергей Скрипаль и его дочь Юлия были госпитализированы в начале марта в британском Солсбери. По предварительным данным, оба были отравлены нервно-паралитическим газом «Новичок». Лондон сразу же, не дожидаясь результатов расследования, возложил ответственность на Россию, хотя изучавшие отравляющее вещество британские химики заявили, что не могут определить место, где был произведен газ.

     

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    Автор: Антон Соколов
    © 2017 Федеральное агентство новостей
    Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
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    #великобритания #тереза мэй #виктория скрипаль
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