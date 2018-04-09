История с отравлением в Солсбери закончится отставкой Мэй — Виктория Скрипаль

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Москва, 9 апреля. История с отравлением экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии, может закончиться отставкой премьер-министра Великобритании Терезы Мэй. Такое мнение озвучила в эфире программы «Пусть говорят» на Первом канале двоюродная сестра Юлии Скрипаль Виктория, которая не может получить визу, чтобы проведать свою кузину и дядю.

«Для меня это закончится отставкой премьер-министра Великобритании», — отметила она.

Напомним, что ранее Виктория подала документы на получение британской визы, чтобы проведать Юлию и Сергея Скрипалей, однако получила отказ. Тогда она написала лично главе британского правительства Терезе Мэй с просьбой отменить это решение.

Сергей Скрипаль и его дочь Юлия были госпитализированы в начале марта в британском Солсбери. По предварительным данным, оба были отравлены нервно-паралитическим газом «Новичок». Лондон сразу же, не дожидаясь результатов расследования, возложил ответственность на Россию, хотя изучавшие отравляющее вещество британские химики заявили, что не могут определить место, где был произведен газ.

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