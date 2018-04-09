Кантемир Балагов снимет фильм о послевоенном Ленинграде

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Москва, 9 апреля. Российский режиссер Кантемир Балагов, лауреат прошлого Каннского кинофестиваля, снимет новый фильм, посвященный послевоенному Ленинграду.

Картина получила название «Дылда». В центре сюжета — две женщины, которые возвращаются с фронта в послевоенный Ленинград и пытаются вернуться к нормальной жизни. Производством фильма займется компания «Нон-Стоп продакшн» продюсеров Александра Роднянского и Сергея Мулькумова.

«Мы запускаем фильмы двух очень одаренных молодых людей. Кантемир Балагов уже ярко зарекомендовал себя в прошлом году своим дебютным фильмом, а Исмаилу Сафарали предстоит это сделать. Мы очень верим в обоих», — цитирует ТАСС представителей компании.

Отметим, что 71-й Каннский кинофестиваль стартует 8 мая 2018 года.

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