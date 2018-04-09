Путин подписал указ о матпомощи бывшим военным ВСУ, признанным инвалидами

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Москва, 9 апреля. Бывшие украинские военнослужащие и силовики, которые проживали в Крыму и были признаны инвалидами во время несения военной службы, получат единовременную выплату материальной помощи. Соответствующий указ подписал президент Российской Федерации Владимир Путин.

Как стало известно, выплаты получат россияне, которые постоянно проживали в Крыму по состоянию на 18 марта 2014 года.

В тексте указа отмечается, что выплаты получат признанные инвалидами вследствие военной травмы или в связи с заболеванием, полученным в период несения службы, военные, уволенные из органов безопасности Украины, органов внутренних дел Украины и из Вооруженных сил Украины (ВСУ) по основаниям, предусмотренным действовавшим на территориях Севастополя и Крыма до 21 февраля 2014 года законодательством.

Напомним, в марте 2014 года крымчане провели референдум, на котором абсолютное большинство жителей полуострова высказалось за выход региона из состава Украины, в которой произошел государственный переворот. Новая киевская власть не признала потерю полуострова, объявив его «временно оккупированной территорией Украины».

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