Донбасс сегодня: кровавая Пасха в ЛНР, СБУ готовит новые теракты

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Донбасс, 9 апреля. В Пасху ВСУ ставят новые рекорды по обстрелам ЛДНР. Украинские спецслужбы готовят диверсии в ДНР. Волонтеры Киева сначала «доказали» «российское присутствие», а потом «обратили в бегство россиян». Последние новости Новороссии — в обзоре Федерального агентства новостей.

Пасхальное обострение обстановки в ДНР

Более 20 нарушений режима прекращения огня украинскими войсками зафиксировано в пасхальные сутки в зоне ответственности армии Донецкой народной республики. Солдаты Киева активно провоцировали защитников ДНР.

На юге и вблизи столицы применялись минометы, зенитные установки, пушки боевых машин пехоты и различное стрелковое оружие. На горловском направлении в основном работали гранатометы и зенитные установки, зафиксировано и несколько минометных обстрелов.

Всего более 10 населенных пунктов оказались в зоне поражения, а количество выпущенных в сторону ДНР боеприпасов превысило 250 единиц.

Оперативная обстановка в ЛНР

Офицеры представительства Луганской народной республики в Центре контроля и координации прекращения огня сообщают о двух новых обстрелах территории республики — поселков Лозовое и Калиновка. Напомним, в субботу украинские силовики осуществили минометный обстрел медицинского пункта луганчан после проведения воздушной разведки.

Результатом стало ранение одного и гибель другого защитника республики. Цинизма этой истории добавил тот факт, что медпункт был обозначен согласно всем действующим правилам, включая белый флаг на крыше и обозначения в виде красного креста.

В светлый праздник Воскресения Христова украинские войска не оставили в покое луганчан. В районе Светлодарской дуги (юго-западные границы ЛНР) противник задействовал бронетранспортеры и боевые машины пехоты, провоцируя военнослужащих республиканской армии на ответный огонь. Кроме того, применялись минометы 82-ого калибра и зенитные установки ЗУ-23-2.

Зайцево под ударом

Разведка дончан информирует о получении данных о подготовке вооруженных провокаций в районе Горловки. В Зайцево, поселке, разделенном линией фронта на республиканскую и украинскую часть, отмечено появление группы спецназа сил спецопераций 8 полка ССО ВСУ.

Группа состоит из 10 человек, половина из которых — офицеры. Задачи группы — проведение провокаций и диверсий на территории, подконтрольной ДНР.

Военные республики обратились к своим гражданам с просьбой быть бдительными и сообщать о подозрительных лицах. Кроме того, в оперативном командовании предупредили о возможных диверсиях в районах пунктов пропуска «Марьинка» и «Александровка».

«Налог на защиту»

Военной разведке Луганской народной республики стало известно об инциденте, произошедшем на подконтрольной ВСУ территории с участием военнослужащих нацгвардии Украины.

Как оказалось, в Северодонецке нацгвардейцы обложили «налогом на защиту» местных предпринимателей, один из которых отказался платить «защитникам». Стандартные методы убеждения не возымели эффекта, и один из рэкетиров достал нож и ударил в живот мирного жителя.

Мужчина госпитализирован, находится в тяжелом состоянии, о дальнейшей судьбе «налоговых инспекторов» не сообщается.

Волонтеры на службе украинских СМИ

Ранее ФАН писало о методах сбора средств украинскими волонтерскими организациями с использованием постановочных и фейковых информационных поводов. В воскресенье волонтеры фонда «Вернись живым» повторили свой «подвиг», показав разбитые позиции «оккупантов» и рассказав при этом сказку о бегущих «российских войсках».

Опубликованные фотографии на странице фонда свидетельствуют лишь об одном: и те, которые были выложены в Сеть 3 апреля, и «свежие», с «разгромленными позициями ДНР», — продукты одной съемки с беспилотника, порезанной на куски, и выдаваемые за разные временные отрезки и события. Причем, как и раньше, съемка производилась на брошенных позициях. Где факты «бегства российских военных», волонтеры также не написали, но изложили ура-патриотичную версию того, как это было.

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