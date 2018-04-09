Боевики выпустили по Дамаску свыше 3 тысяч снарядов за три месяца — МИД Сирии

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Дамаск, 9 апреля. Боевики, засевшие в Восточной Гуте, за три месяца выпустили по Дамаску более трех тысяч снарядов, в результате чего 155 мирных жителей погибли, 865 получили ранения. Об этом говорится в письме министерства иностранных дел Сирии, которое было направлено в Совбез ООН.

«Только Дамаск был обстрелян более 3 тысячами снарядов всего за три месяца, что привело к гибели 155 граждан и ранению 865 человек, большинство из которых женщины и дети», — приводит выдержку из письма сирийское агентство SANA.

Напомним, что в понедельник Сирия направила в ООН и в Совбез ООН письма, в которых сообщила о недавней ракетной атаке ВВС Израиля на авиабазу Т-4 в Хомсе. Действия израильских военных Дамаск назвал военной агрессией. Действия Израиля также осудил Иран, который полагает, что таким образом страна пытается отвлечь мировое сообщество от беспорядков в Секторе Газа.

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