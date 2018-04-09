Кортеж боксера Флойда Мэйуэзера обстреляли в Атланте

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Москва, 9 апреля. В Атланте неизвестные открыли огонь по кортежу, в одной из машин которого, предположительно, находился боксер Флойд Мэйуэзер-младший. В результате стрельбы телохранитель боксера был ранен в ногу и доставлен в больницу, о чем информирует Atlanta Journal-Constitution.

В полиции уточнили, что кортеж из трех автомобилей возвращался в отель из ночного клуба.

По словам представителя полиции Атланты, Мэйуэзер, вероятно, не был ранен. Он также считает, что стрельба была не случайной.

В настоящее время правоохранители ведут поиски нападавших.

Американский спортсмен в сентябре 2015 года провел 49-й бой в карьере, на профессиональном ринге он не потерпел ни одного поражения. В августе 2017 года он победил ирландского бойца смешанного стиля Конора Макгрегора — чемпиона мира по версии Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC).

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