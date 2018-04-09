Ученые обнаружили загадочные геоглифы в Перу

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Москва, 9 апреля. Исследователи обнаружили 50 новых загадочных геоглифов на плато Наска в Перу. Об этом сообщает National Geographic.

Археологи отметили, что некоторые изображения намного старше, чем уже известные геоглифы. Как стало известно, новые рисунки удалось обнаружить с помощью беспилотников с фотоаппаратами и 3D-сканерами. Распознать изображения с самолета было трудно из-за того, что изображения стали нечеткими из-за эрозии.

Exclusive: Massive Ancient Drawings Found in Peruvian Desert

"Armed with satellites and drones, archaeologists discover new Nasca lines and dozens of other enigmatic geoglyphs carved into the earth."#Archaeology #discovery https://t.co/RVEXeLaNmU pic.twitter.com/y1cfAZIsi9 — Cultural Heritage (@CulturalH) April 8, 2018

Стоит отметить, что взгляды ученых касательно того, кем были созданы рисунки, отличаются. Одни полагают, что изображения принадлежат культуре Наска, другие – Паракас.

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