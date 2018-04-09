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Украина
Каждая копейка важна: снявшаяся в агитке Порошенко 82-летняя украинка едва сводит концы с концами
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    Каждая копейка важна: снявшаяся в агитке Порошенко 82-летняя украинка едва сводит концы с концами

    18:47  9 Апреля 2018
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    Бедность взамен счастливой старости. Героине агитационного ролика про Порошенко едва хватает на жизнь

    О том, что теперь жить станет лучше, пенсионерка Раиса Кузьменко рассказала миллионам зрителей с экранов телевизоров. 

    Жительница Украины снялась в агитационном ролике о президенте Петре Порошенко.

    «Проработала 43 года, наконец, получила большую пенсию!» — рассказывает с экрана женщина.

    Сегодня от надежды на счастливую старость не осталось и следа. 82-летней Раисе Кузьменко денег едва хватает на еду, не говоря уже о прочих нуждах. Ее историю телезрителям рассказал украинский канал 1+1.

    В холодильнике женщины — молоко да консервы. Фруктов, овощей и мяса ей попросту не на что купить. Пенсия Раисы Кузьменко составляет 1900 гривен (около 4000 рублей), 1500 из которых она платит за квартиру.

    «Я взяла бутылку молока, вскипятила, и мне на неделю хватит, — делится женщина, — а я хочу и яблок, и апельсинов, и мандаринов взять! Захожу в магазин, а там хлеб — 12 гривен. Курицу не могу купить. Только крыло. 47 гривен! ».

    Трудовой стаж пенсионерки — 43 года. Сначала женщина работала вахтершей, потом швеей. Живет Раиса Кузьменко одна, хотя у нее есть дети и внуки. Денег у родственников старается не брать — жалеет. Даже чтобы купить лекарства, пенсионерка взяла необходимую сумму в долг.

    Бедность взамен счастливой старости. Героине агитационного ролика про Порошенко едва хватает на жизнь

    «Три тысячи заняла! — сокрушается женщина, — теперь не знаю, как отдавать!»

    Отдыхать на старости лет у женщины не получается. Чтобы хоть как-то выжить, подрабатывает. Шьет на заказ. А еще занимается художественной самодеятельностью. С товарищами по несчастью, — пенсионерами, которым тоже едва хватает денег, — выступает на праздниках. За концерты, говорит, иногда тоже перепадает копейка.

    «Нас приглашают спеть, мы идем.  Хожу везде, куда можно. Концерты ставить. Нам каждая копейка важна, — рассказывает Раиса Кузьменко. — Знаете, как собака на улице ходит, собирает: нашла косточку — съела. Так и мы теперь. Что нашла — то мое».

    В интервью телеканалу 1+1 режиссер пресловутого ролика признался: до глубины души удивлен тем, что пенсию Раисе Кузьменко так и не подняли. А ведь должны были! Даже подписали какой-то указ. Но на этом переживания за судьбу 82-летней женщины исчерпались. А ведь по его режиссерскому замыслу, в ролике она восхищалась тем, что ее почти полувековой труд на благо страны был оценен по достоинству.

    О том, что женщина осталась у разбитого корыта, общественность узнала после скандала вокруг политического ролика. А разразился он после того, как агитационное видео раскритиковала певица Анастасия Приходько, которая тоже принимала участие в съемках. По ее словам, она думала, что ролик будет социальным. В свою очередь создатели видео на артистку обиделись и вскоре вырезали из клипа кадры с Анастасией. В съемках политического ролика также участвовали украинский  режиссер Ахтем Сеитаблаев и министр культуры Евгений Нищук. Последний заявил: тоже думал, что видео будет социальным.

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    Автор: Алина Чемерис
    © 2017 Федеральное агентство новостей
    Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
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    #украина #порошенко #пенсии #приходько #кузьменко
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