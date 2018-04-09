Каждая копейка важна: снявшаяся в агитке Порошенко 82-летняя украинка едва сводит концы с концами

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О том, что теперь жить станет лучше, пенсионерка Раиса Кузьменко рассказала миллионам зрителей с экранов телевизоров.

Жительница Украины снялась в агитационном ролике о президенте Петре Порошенко.

«Проработала 43 года, наконец, получила большую пенсию!» — рассказывает с экрана женщина.

Сегодня от надежды на счастливую старость не осталось и следа. 82-летней Раисе Кузьменко денег едва хватает на еду, не говоря уже о прочих нуждах. Ее историю телезрителям рассказал украинский канал 1+1.

В холодильнике женщины — молоко да консервы. Фруктов, овощей и мяса ей попросту не на что купить. Пенсия Раисы Кузьменко составляет 1900 гривен (около 4000 рублей), 1500 из которых она платит за квартиру.

«Я взяла бутылку молока, вскипятила, и мне на неделю хватит, — делится женщина, — а я хочу и яблок, и апельсинов, и мандаринов взять! Захожу в магазин, а там хлеб — 12 гривен. Курицу не могу купить. Только крыло. 47 гривен! ».

Трудовой стаж пенсионерки — 43 года. Сначала женщина работала вахтершей, потом швеей. Живет Раиса Кузьменко одна, хотя у нее есть дети и внуки. Денег у родственников старается не брать — жалеет. Даже чтобы купить лекарства, пенсионерка взяла необходимую сумму в долг.

«Три тысячи заняла! — сокрушается женщина, — теперь не знаю, как отдавать!»

Отдыхать на старости лет у женщины не получается. Чтобы хоть как-то выжить, подрабатывает. Шьет на заказ. А еще занимается художественной самодеятельностью. С товарищами по несчастью, — пенсионерами, которым тоже едва хватает денег, — выступает на праздниках. За концерты, говорит, иногда тоже перепадает копейка.

«Нас приглашают спеть, мы идем. Хожу везде, куда можно. Концерты ставить. Нам каждая копейка важна, — рассказывает Раиса Кузьменко. — Знаете, как собака на улице ходит, собирает: нашла косточку — съела. Так и мы теперь. Что нашла — то мое».

В интервью телеканалу 1+1 режиссер пресловутого ролика признался: до глубины души удивлен тем, что пенсию Раисе Кузьменко так и не подняли. А ведь должны были! Даже подписали какой-то указ. Но на этом переживания за судьбу 82-летней женщины исчерпались. А ведь по его режиссерскому замыслу, в ролике она восхищалась тем, что ее почти полувековой труд на благо страны был оценен по достоинству.

О том, что женщина осталась у разбитого корыта, общественность узнала после скандала вокруг политического ролика. А разразился он после того, как агитационное видео раскритиковала певица Анастасия Приходько, которая тоже принимала участие в съемках. По ее словам, она думала, что ролик будет социальным. В свою очередь создатели видео на артистку обиделись и вскоре вырезали из клипа кадры с Анастасией. В съемках политического ролика также участвовали украинский режиссер Ахтем Сеитаблаев и министр культуры Евгений Нищук. Последний заявил: тоже думал, что видео будет социальным.

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