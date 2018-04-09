«Россия не прогнется»: Лавров пообещал адекватный ответ на ультиматумы Запада

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Москва, 9 апреля. Россия не станет прогибаться под ультиматумы, выдвигаемые Западом. Об этом заявил в понедельник министр иностранных дел РФ Сергей Лавров на встрече с российскими дипломатами, высланными из зарубежных стран в связи с «делом Скрипаля».

«Мы не будем никогда прогибаться под ультиматумы, это не тот язык, на котором нужно разговаривать с Российской Федерацией», — отметил он.

Глава российского МИД также подчеркнул, что Россия адекватно ответит на действия западных стран.

Напомним, что ранее Великобритания выслала из страны российских дипломатов в связи с отравлением фигуранта громкого шпионского скандала, экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери. Лондон, не предъявляя никаких доказательств, возложил ответственность на Россию, хотя Москва отрицает свою причастность к данному инциденту.

В след за Великобританией российских дипломатов в знак солидарности выслал целый ряд западных стран, включая США, Канаду, Францию, Германию, Данию, Чехию, Италию и Испанию. Россия приняла ответные меры и, в свою очередь, выслала сотрудников иностранных диппредставительств.

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