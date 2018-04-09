РФС отреагировал на попытки запугать английских болельщиков перед ЧМ-2018 в России

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Москва, 9 апреля. Председатель комитета РФС по безопасности и работе с болельщиками Владимир Маркин опроверг слухи о том, что британские болельщики боятся ехать в Россию на Чемпионат мира по футболу.

Маркин прокомментировал публикацию британского издания The Sun о том, что английские фанаты боятся ехать на ЧМ-2018 в России из-за якобы возможных атак со стороны российских и аргентинских болельщиков. В РФС отреагировали на попытки запугать английских болельщиков.

«Издание The Sun имеет не очень хорошую репутацию и пишет нелепицу, не надо собирать весь мусор из мира новостей, — приводит слова Маркина РИА Новости. — Комментировать глупости не вижу смысла».

Он констатировал, что такого в России не будет, и англичане знают об этом.

«Наши фанаты общались с ними, играли в футбол. Гости были в полном восторге от Москвы, от мероприятия, — рассказал представитель РФС. — Никаких вопросов не было, что они чего-то опасаются».

Напомним, ЧМ-2018 пройдет с 14 июня по 15 июля в 11 городах России.

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