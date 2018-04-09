Рособрнадзор назвал надежные источники для подготовки к ЕГЭ и ОГЭ

В закладки

Москва, 9 апреля. Российским школьникам при подготовке к выпускным экзаменам следует использовать только официальные источники. Об этом говорится в сообщении пресс-службы Рособрнадзора.

«Федеральная служба по надзору в сфере образования и науки призывает будущих участников ЕГЭ (единого государственного экзамена) и ОГЭ (основного государственного экзамена) при подготовке к экзаменам пользоваться только официальными источниками информации», — отметили в ведомстве.

В Рособрнадзоре также указали на то, что пособия авторов и тренировочные ресурсы, которые не имеют отношения к и Федеральному институту педагогических измерений и Рособрнадзору, не гарантируют наличия в них достоверной информации о том, какие задания могут встретиться выпускникам на ЕГЭ, сообщает издание «Вечерняя Москва».

Напомним, несколько дней назад сообщалось, что российским школьникам могут начать выдавать медали по новым правилам с учетом результатов Единого госэкзамена.

Читайте ФАН в Яндекс.Новости.