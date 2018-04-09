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Общество
Детский омбудсмен о скандальном видео: «Обещаю, все виновные в изуверствах над девочкой в Вольске будут наказаны»
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    Детский омбудсмен о скандальном видео: «Обещаю, все виновные в изуверствах над девочкой в Вольске будут наказаны»

    20:31  9 Апреля 2018
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    Детский омбудсмен о скандальном видео: «Обещаю, все виновные в изуверствах над девочкой будут наказаны»

    Накануне праздника Пасхи в Интернете появился ролик, на котором группа подростков издевается над сверстницей: стоя на коленях, девочка вылизывает их ботинки. 

    Корреспондент Федерального агентства новостей разбирался в причинах, деталях и возможных последствиях этой истории. Место действия — город Вольск, Саратовская область. Причина издевательств, как удалось выяснить, банальна — ревность. Одна из девушек приревновала жертву к своему молодому человеку. Сегодня начата доследственная проверка. Как заявили в Городском управлении полиции Вольска, по всей видимости, будет возбуждено уголовное дело по статьям «Побои» и «Унижение чести и достоинства». Возможно, сегодня же материалы будут переданы в Следственное управление СК РФ по Саратовской области.

    Своими впечатлениями от командировки в Вольск с целью на месте разобраться в этой истории поделилась с Федеральным агентством новостей уполномоченный по правам ребенка Саратовской области Татьяна Загородняя. По ее словам, это не первый в Сааратовский области случай расправы среди подростков, снятый на видео.

    «Видео, которое сейчас активно обсуждают по всей России, было снято 28 марта. В первую очередь поражает число участников — 12. Активных было четверо, остальные стояли и смотрели. Всем — от 14 до 17 лет. И неприятно поражает, конечно же, что девочку не только избили, но и заставили лизать обувь. Я поддерживаю заведение дела и обещаю, что все виновные понесут наказание», — говорит Татьяна Николаевна. 

    Татьяна Загородняя рассказала, что 24 марта в Вольске произошел схожий случай. Причем с той же девочкой, но видео не успели выложить в сеть.

    Детский омбудсмен о скандальном видео: «Обещаю, все виновные в изуверствах над девочкой будут наказаны»

    По словам детского омбудсмена, почти все участники этой акции состояли на учете: кто-то на внутреннем школьном, кто-то — уже в городском управлении полиции по делам несовершеннолетних. Многие дети из социально неблагополучных семей.

    «Разумеется, родители детей будут привлечены за ненадлежащее воспитание. Но мне бы хотелось поставить вопрос  и о воспитании детей в школе. Например, пятеро из двенадцати подростков — из одного учебного заведения. Согласитесь, это, по крайней мере, странно. У меня есть вопросы, как велась работа с этими детьми после того, как они были поставлены на учет. Мы уже в Вольске экстренно собрали совещание, на котором присутствовали представители органов профилактики, учебных заведений, областной прокуратуры и местной полиции».

    Как свидетельствует Загородняя, в ходе расследования и совещания получила подтверждение «версия с ревностью».

    «Знакомая приревновала эту девочку к своему парню, — рассказывает она. — Но это, конечно, не объясняет, почему в расправе участвовало 12 человек, почему никто не рассказал об этом взрослым. Не говоря уже о том, почему никто не заступился за нее. Мама девочки дала нам согласие на помещение дочери в социально-реабилитационный центр. Состояние психологическое у нее на удивление в порядке, но все же хотелось бы, чтобы она прошла реабилитацию».

    На вопрос, зачем подростки снимали издевательства на видео — ведь это лишнее доказательство их вины, Загородняя ответила однозначно.

    «Хайпа хотят. Сейчас все у них подчинено лишь одному желанию — лайки, слава, популярность в соцсетях.  О том, что после такого поступка  вся жизнь пойдет под откос, не думают. Причинно-следственные связи им недоступны. Именно поэтому принято решение, что во всех школах области пройдут классные часы по теме и собрания детей и родителей. Будем разбирать эту ситуацию в деталях.  В свое время школа отказалась от воспитательной функции. Теперь же многие родители двумя руками за то, чтобы ее возвращать. Родители жалуются, что много работают и не успевают воспитывать детей, а школа их только учит. Значит будем все вместе объяснять детям и родителям, что хорошо, а что плохо».

    Полина Черкас, психоаналитик фонда «Шанс», специализирующегося на работе с трудными подростками, поясняет ФАН, в чем причины такой необъяснимо сильной тяги к групповым расправам над сверстниками у современных детей.

    «Таким образом они выражают свою боль, — говорит она. — Многие из детей, которые проявляют агрессию по отношению к сверстникам, сами подвергались агрессии со стороны взрослых. И речь не только о физической агрессии в виде избиения и т.д., но и о психологическом давлении. В подростковом возрасте основной фокус внимания направлен на своих ровесников, поэтому чаще всего все паттерны поведения разыгрываются как раз во взаимоотношениях с ними».

    Психоаналитик подтвердила, что даже неотвратимость наказания не может остановить детей в подобных ситуациях.

    «Представьте себе, у вас ножевое ранение, а через дорогу лежит обезболивающее. А еще стоит светофор. И вам горит красный свет. Какова вероятность того, что стоп-сигнал остановит вас, истекающего кровью, от того, чтобы перейти дорогу и схватить обезболивающее? Правильно — никакая. Вот и подростки, которые ведут себя подобным образом, по сути, ранены. Их психика истекает кровью, и все, что они могут сделать — это  бежать за «обезболивающим», потому что терпеть эту боль им невыносимо. Их этому никто научил».

     

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    Автор: Марина Талагаева
    © 2017 Федеральное агентство новостей
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    #дети #видео #лайки #подростки #издевательства #хайп
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