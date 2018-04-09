9 апреля | Вечер | СОБЫТИЯ ДНЯ | ФАН-ТВ | Генпрокуратура России опубликовала переписку ведомства с Терезой Мэй

Владимир Путин провел телефонный разговор с Реджепом Эрдоганом Президент России провел телефонный разговор со своим турецким коллегой Реджепом Эрдоганом. Обсуждался ход реализации договорённостей, достигнутых на состоявшемся в Анкаре заседании Совета сотрудничества высшего уровня. Главы двух государств дали высокую оценку встрече президентов России, Ирана и Турции. Также лидеры обменялись мнениями по проблематике сирийского урегулирования и условились продолжить контакты по данному вопросу. Затем Президент России провел рабочую встречу с Министром сельского хозяйства Александром Ткачёвым. Обсуждалась текущая ситуация в период весенне-полевых работ. Глава сельхозведомства рассказал, что весенне-полевые работы уже проводятся в полном объеме. И выразил надежду, что при хорошей погоде в 2018 году удастся собрать "достаточно приличный" урожай - более 100 млн тонн зерновых.

Генпрокуратура России опубликовала переписку ведомства с Терезой Мэй Генпрокуратура России обнародовала переписку ведомства с премьер-министром Великобритании Терезой Мэй, когда она занимала пост министра внутренних дел. Об этом на брифинге сообщил заместитель генерального прокурора Саак Карапетян. Российская сторона обратила внимание, что британские партнеры отклонили наибольшее число запросов Москвы о выдаче преступников именно тогда, когда Мэй возглавляла министерство внутренних дел страны. Как подчеркнул Карапетян, действия Лондона по «делу Скрипалей» вынудили Россию раскрыть данные о нежелании Британии сотрудничать по предыдущим громким делам.

Два представителя NASA награждены российским Орденом дружбы Бывший глава NASA Чарльз Болден награжден российским орденом дружбы за вклад в развитие сотрудничества РФ и США в области космоса. Соответствующий указ президента России опубликован на официальном портале правовой информации. Болден возглавлял НАСА с 2009 по 2017 года. Также орденом дружбы награжден другой гражданин США — председатель Консультативного совета Национального управления по аэронавтике и исследованию космического пространства Томас Стаффорд.