Сирия предупредила ООН о готовности защищать свою территорию любым способом

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Дамаск, 9 апреля. Сирия оставляет за собой право защищать население и территорию любым способом, сообщили в МИД республики.

«Сирия заявляет, что без колебаний воспользуется правом защищать свою территорию, население и суверенитет любым способом, согласно уставу ООН и международному праву», — цитирует агентство САНА сообщение представителя сирийского МИД, направленное в ООН.

Напомним, что в ночь на понедельник, 9 апреля, стало известно о ракетном ударе по сирийскоф авиабазе «Тифор» (Т-4), расположенной в провинции Хомс. В результате атаки погибло несколько человек, есть пострадавшие.

По информации Минобороны России, удар по авиабазе нанесли два израильских истребителя F-15. Израиль пока никак не комментирует сообщение российского ведомства.

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