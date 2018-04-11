Сирия протестует против навязывания курдской культуры: почему в Ракке и Хасаке сейчас хуже, чем было при ИГ

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Местный источник Федерального агентства новостей (ФАН) прислал в редакцию видео из города Телль-Брак, расположенного в провинции Хасака, где прошел митинг против навязывания курдской культуры на исконно арабских территориях. По сообщению источника, митинг был жестко разогнан курдскими вооруженными формированиями, в ходе чего были незаконно задержаны 12 человек.

Местное население вышло на демонстрацию, чтобы выразить свой протест против того, что местная курдская администрация принудительно ввела в школах на подконтрольных ей территориях обучение на курдском языке.

Данный случай далеко не первый. Например, несколько дней назад информагентство FARS News Agency сообщало об акции протеста, прошедшей в районе города Ракка Аль-Ромайл, на которой мирные жители выступали против присутствия курдских вооруженных формирований на территории провинции, а также против принудительной вербовки в ряды «Демократических сил Сирии» (SDF). Курдские боевики открыли огонь по безоружным митингующим, чтобы разогнать толпу, в результате чего серьезно пострадало несколько мирных жителей.

Напомним, несмотря на то, что «Демократические силы Сирии» при поддержке американской коалиции освободили Ракку от «Исламского государства»1 в октябре прошлого года, для местных жителей мало, что изменилось после «освобождения», если не стало хуже, чем было при террористах. 80% городской застройки Ракки было разрушено американской авиацией, под еще не разобранными завалами до сих пор лежат тела погибших боевиков и мирных жителей, что может, в итоге, привести к крупномасштабной эпидемии на всей территории провинции. Но курдские местные советы при поддержке США занимаются не восстановлением города и мирной жизни, а насаждают свою, чуждую для арабского населения культуру, чтобы реализовать сценарий расчленения Сирии и создания своего квазигосударства.

1 Организация запрещена на территории РФ.

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