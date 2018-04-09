Иран отреагировал на атаку Израиля в Сирии

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Тегеран, 9 апреля. Власти Ирана осудили Израиль за атаку ВВС страны на авиабазу Сирии в провинции Хомс. Об этом в понедельник заявил официальный представитель министерства иностранных дел Ирана Бахрам Касеми.

«Нападение Израиля на Сирию является нарушением суверенитета и территориальной целостности этой страны и противоречит всем международным законам и нормам, и только усложняет критическую ситуацию в Сирии и регионе», — приводит его слова пресс-служба МИД страны.

Касеми отметил, что целью удара было отвлечение внимания мировой общественности от ситуации в Секторе Газа, где в результате беспорядков погибли несколько человек.

Напомним, что в ночь на понедельник авиабаза Сирии «Тифор» (Т-4) подверглась удару с воздуха. Минобороны РФ сообщило, что удар нанесли самолеты F-15 ВВС Израиля. Три ракеты поразили цель, еще пять были сбиты средствами ПРО. Израильское командование пока никак не комментирует ситуацию. Правительство Сирии также возложило ответственность за инцидент Израиль. Дамаск заявил, что эти действия являются косвенным признанием успехов армии САР в борьбе с терроризмом.

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