Меню
Регионы
18+
Лента новостей
Закрыть
Выбор региона
Закрыть
Поиск
Закрыть
Политика
Иран отреагировал на атаку Израиля в Сирии
Технологии
Ученые обнаружили загадочные геоглифы в Перу
Следующая новость
РоссияРоссия Весь мирВесь мир НовороссияНовороссия ОбществоОбщество УкраинаУкраина СирияСирия
Политика Политика Спорт Спорт Экономика Экономика Видео Видео Иносми Иносми Технологии Технологии #Соцсети #Соцсети Происшествия Происшествия Лента новостей Лента новостей
О нас Вакансии Рекламодателям Опросы
Пользовательское соглашение
Мы в Соц.Сетях
Все регионы Санкт-Петербург Москва Новосибирск Екатеринбург Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Челябинск Оренбург Архангельск Вологда Калининград Карелия Сыктывкар Мурманск Новгород Псков Хабаровск Воронеж Пермь
Популярные запросы
Загрузка...

    Нажмите CTRL + D, чтобы добавить в закладки эту страницу.

    Иран отреагировал на атаку Израиля в Сирии

    18:02  9 Апреля 2018  /обновлено: 18:28  09 Апреля 2018
    368

     

    Иран отреагировал на атаку Израиля в Сирии

    Тегеран, 9 апреля. Власти Ирана осудили Израиль за атаку ВВС страны на авиабазу Сирии в провинции Хомс. Об этом в понедельник заявил официальный представитель министерства иностранных дел Ирана Бахрам Касеми.

    «Нападение Израиля на Сирию является нарушением суверенитета и территориальной целостности этой страны и противоречит всем международным законам и нормам, и только усложняет критическую ситуацию в Сирии и регионе», — приводит его слова пресс-служба МИД страны.

    Касеми отметил, что целью удара было отвлечение внимания мировой общественности от ситуации в Секторе Газа, где в результате беспорядков погибли несколько человек.

    Напомним, что в ночь на понедельник авиабаза Сирии «Тифор» (Т-4) подверглась удару с воздуха. Минобороны РФ сообщило, что удар нанесли самолеты F-15 ВВС Израиля. Три ракеты поразили цель, еще пять были сбиты средствами ПРО. Израильское командование пока никак не комментирует ситуацию. Правительство Сирии также возложило ответственность за инцидент Израиль. Дамаск заявил, что эти действия являются косвенным признанием успехов армии САР в борьбе с терроризмом.

    Читайте ФАН в Яндекс.Новости.

    Автор: Алексей Громов
    © 2017 Федеральное агентство новостей
    Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
    Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.
    #сирия #израиль #иран #атака #авиабаза
    Читайте новости в нашей группе в ОК
    Включить уведомления в Вк
    Новости партнёров
    Загрузка...
    Читайте также
    Эксклюзив Все
    Инфографика Все
      Главное Все

      Крупный пожар возле ТЦ в Самаре: появились первые подробности

      17:51 9 Апреля 2018 992
      Читать
      17:27
      Сегодня

      Дугин: ООН сплачивает страны Запада накануне третьей мировой 
      16:16
      Сегодня

      «Клоунское правосудие»: экипаж сейнера «Норд» второй раз не выпустили с территории Украины
      16:03
      Сегодня

      Это оскорбление: полковник запаса ФСБ отреагировал на новый поворот в деле Скрипалей анекдотом
      15:21
      Сегодня

      Украина на пороховой бочке: в Совфеде отреагировали на обращение Порошенко к ФРГ по газу
      15:11
      Сегодня

      Реестр вкладчиков потребует от ЦБ полтора года и $5 млн 

      Ледокол «Невская застава» ломает лед на Неве. ФАН-ТВ

      20:48 6 Апреля 2018 7814

      Заявление ООН: В 2017 году в мире произошло 11 тысяч терактов. ФАН-ТВ

      19:10 6 Апреля 2018
      1027

      Киевские эксперты: Украинские дороги полностью разрушены

      11:22 6 Апреля 2018
      20744

      Город безопасности для детей «ТачкиГрад» открылся в Петербурге. ФАН-ТВ

      10:39 6 Апреля 2018
      992

      Жизнь разделилась на до и после: в Петербурге почтили память жертв теракта в метро. ФАН-ТВ

      21:46 3 Апреля 2018
      4198
      Закрыть
      Читайте нас в Яндекс.Новостях
      «Ситуация анализируется»: Россия готовит ответ на новые санкции США

      «Ситуация анализируется»: Россия готовит ответ на новые санкции США

      14:22   9 Апреля 2018
      8116
      Европа отказывается от газотранспортной системы Украины

      Европа отказывается от газотранспортной системы Украины

      11:21   9 Апреля 2018
      65040
      Удар по сирийскому аэродрому Т-4 в Хомсе нанесли ВВС Израиля — Минобороны РФ

      Удар по сирийскому аэродрому Т-4 в Хомсе нанесли ВВС Израиля — Минобороны РФ

      10:12   9 Апреля 2018
      8283
      Сирия: стали известны первые подробности ракетного удара по авиабазе Т-4

      Сирия: стали известны первые подробности ракетного удара по авиабазе Т-4

      8:24   9 Апреля 2018
      68356