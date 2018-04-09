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Россельхознадзор приостанавливает импорт свинины из Белоруссии
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    Россельхознадзор приостанавливает импорт свинины из Белоруссии

    18:11  9 Апреля 2018
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    Россельхознадзор приостанавливает импорт свинины из Белоруссии

    Москва, 9 апреля. В России временно вводится запрет на ввоз свиней и свиноводческой продукции из Белоруссии, сообщил в пресс-службе Россельхознадзора.

    В ведомстве констатировали, что были зафиксированы восемь случаев генетического материала вируса африканской чумы свиней в продукции из Белоруссии. В связи с этим вводится временный запрет на ввоз соответствующей продукции с 10 апреля. Ограничения распространяются как на свинину и субпродукты, так и на живых зверей. Также под запрет попадают и корма для этих животных.

    Представители Россельхознадзора отправили ветеринарной службе Белоруссии запрос о состоянии вируса на территории страны. Коллеги заверили российскую сторону, что вспышек заболевания не отмечается.

    «Таким образом, указанное позволяет предположить сокрытие ветеринарной службой Республики Беларусь факта присутствия вируса АЧС на территории страны, — предположили в российском ведомстве. — Наличие генома вируса АЧС в продукции говорит о не проведении соответствующих лабораторных исследований живых животных и сырья при производстве продукции на белорусских предприятиях, а также о переработке мяса больных животных в готовую продукцию».

    Россельхознадзор приостанавливает импорт свинины из Белоруссии

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    Автор: Катерина Тимошенская
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    #россия #белоруссия #запрет #мясо #вирус #свинина #импорт #ввоз
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