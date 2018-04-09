В Госдуме поддержали идею борьбы с анонимностью в Интернете
Депутаты Госдумы Сергей Боярский и Андрей Альшевских подготовили проект закона «О внесении изменений в Федеральный закон «Об исполнительном производстве» и Федеральный закон «Об информации, информационных технологиях и о защите информации».
Они должны существенно упростить удаление сведений из Интернета, содержащие недостоверную информацию.
«Если законопроект будет принят, Роскомнадзор будет реагировать на сообщения уполномоченных органов», — поясняет Боярский.
Он напомнил, что во время страшного пожара в Кемерове в ТЦ «Зимняя вишня» погибло 64 человека, а в Сети распространялась информация о том, что погибших было несколько сотен.
«В этом случае поводом для удаления информации стало бы официальное заявление МЧС о количестве погибших. Соответственно, требование незамедлительно прекратить распространение недостоверных сведений и фальсифицированных данных должно быть выполнено, после чего РКН мог бы заняться чисткой опубликованных данных», — сообщил корреспонденту Федерального агентства новостей парламентарий.
Депутат Евпаторийского городского совета Роман Волошин намерен пойти еще дальше — он предлагает разработать поправки в законодательство, чтобы РКН мог удалять не соответствующую действительности информацию в случае массовых жалоб на те или иные посты и публикации.
Он подчеркивает, что информация, размещающаяся в Сети, не должна быть обезличена, т. е. предлагает бороться с анонимностью. Идею принялись бурно обсуждать в Сети, многие ее горячо приветствуют.
В прошлом году депутаты Сергей Боярский и Андрей Альшевских внесли законопроект о штрафах за отказ удалять информацию из соцсетей, в том числе оскорбительную и ложную. В 2018 эта инициатива набирает оборотыhttps://t.co/tlGlElsKZH— СерьёзныйМИД (@russiaspeaks) 9 апреля 2018 г.
«В прошлом году депутаты Сергей Боярский и Андрей Альшевских внесли законопроект о штрафах за отказ удалять информацию из соцсетей, в том числе оскорбительную и ложную. В 2018 эта инициатива набирает обороты», — пишет СерезныйМИД.
«Мы все понимаем, что идет информационная война против России. И вот наш здравый следующий шаг Трагедия в Кемерово дала понять, что дезинформации в интернете валом, а ответственности за ее распространение не несет никто. Больше такого не должно быть», — заметил юзер с никнеймом Путин говорит.
Мы все понимаем, что идёт информационная война против России. И вот наш здравый следующий шаг— Путин говорит (@CzarSays) 9 апреля 2018 г.
Трагедия в Кемерово дала понять, что дезинформации в интернете валом, а ответственности за её распространение не несёт никто. Больше такого не должно бытьhttps://t.co/uZx4vPPBX0
«За свои слова надо отвечать — даже в Интернете. Депутаты хотят штрафовать за ложные данные», — высказался Изваряг Вгреки.
За свои слова надо отвечать -даже в интернете. Депутаты хотят штрафовать за ложные данныеhttps://t.co/f29l6m3Jaj— Изваряг Вгреки (@avglifeee) 9 апреля 2018 г.
«Я против полностью контролируемого интернета, но обратить внимание на некоторые прорехи надо. Депутаты ГД как раз планируют это сделать», — поддержала Ольга Ерунова.
Я против полностью контролируемого интернета, но обратить внимание на некоторые прорехи надо. Депутаты ГД как раз планируют это сделатьhttps://t.co/M7ZtDXlOZg— Ольга Ерунова (@olga_erun) 9 апреля 2018 г.
«Роман Волошин прав, уже давно идет масштабная информационная война, чем раньше мы включимся, тем лучше», — сказала МашкаСорвиголова.
https://t.co/Yz8pNhDvXq— МашкаСорвиголова (@MashkaBerezova) 9 апреля 2018 г.
Роман Волошин прав, уже давно идет масштабная информационная война, чем раньше мы включимся, тем лучше
«Депутаты хотят ввести больший контроль за интернетом, но не начинайте раньше времени негодовать. Инициатива-то хорошая», — уверен Коломбо.
Депутаты хотят ввести больший контроль за интернетом, но не начинайте раньше времени негодовать. Инициатива-то хорошаяhttps://t.co/YVYivjzNR9— Коломбо (@russiancolombo) 9 апреля 2018 г.
«Юному поколению сложно понять, что свобода не должна быть всепоглощающей. Сейчас важно обратить внимание на ложь и дезинформацию», — отметил Шишкин Владимир.
Юному поколению сложно понять, что свобода не должна быть всепоглощающей. Сейчас важно обратить внимание на ложь и дезинформациюhttps://t.co/KmzsZTxIFe— Шишкин Владимир (@sishkinvladimir) 9 апреля 2018 г.
Сергей Боярский также поддержал предложение Волошина, но отметил, что необходимо избегать перегибов.
Известный политик и экономист, депутат Госдумы Евгений Федоров в разговоре с корреспондентом ФАН высказался за эту идею. Он сказал, что нужно отходить от анонимности, которая сегодня распространена в Интернете.
«В случае распространения злонамеренного Интернет-контента его необходимо блокировать. Но я считаю, что нельзя привязывать этот процесс к массовым обращениям, ведь это можно будет использовать для различных Интернет-атак. До тех пор, пока у нас анонимный Интернет, массовые обращения могут быть использованы для самых разных целей. Мы помним, как в случае с Грудининым в Интернете за него голосовало 70-80-90% опрошенных, а в реальной жизни — 11%.То есть, в данном случае было вложено много денег в Интернет-пропаганду, и в Сети возникло искаженное представление о реальности. Для начала необходимо персонифицировать Интернет, а лишь затем учитывать массовое мнение в нем», — заключил Евгений Федоров.
Ранее Волошин предложил осуществлять регистрацию в социальных сетях только при предоставления паспортных данных. По его мнению, это позволило бы снизить количество информационных атак на Россию.