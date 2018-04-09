В Госдуме поддержали идею борьбы с анонимностью в Интернете

В закладки

Депутаты Госдумы Сергей Боярский и Андрей Альшевских подготовили проект закона «О внесении изменений в Федеральный закон «Об исполнительном производстве» и Федеральный закон «Об информации, информационных технологиях и о защите информации».

Они должны существенно упростить удаление сведений из Интернета, содержащие недостоверную информацию.

«Если законопроект будет принят, Роскомнадзор будет реагировать на сообщения уполномоченных органов», — поясняет Боярский.

Он напомнил, что во время страшного пожара в Кемерове в ТЦ «Зимняя вишня» погибло 64 человека, а в Сети распространялась информация о том, что погибших было несколько сотен.

«В этом случае поводом для удаления информации стало бы официальное заявление МЧС о количестве погибших. Соответственно, требование незамедлительно прекратить распространение недостоверных сведений и фальсифицированных данных должно быть выполнено, после чего РКН мог бы заняться чисткой опубликованных данных», — сообщил корреспонденту Федерального агентства новостей парламентарий.

Депутат Евпаторийского городского совета Роман Волошин намерен пойти еще дальше — он предлагает разработать поправки в законодательство, чтобы РКН мог удалять не соответствующую действительности информацию в случае массовых жалоб на те или иные посты и публикации.

Он подчеркивает, что информация, размещающаяся в Сети, не должна быть обезличена, т. е. предлагает бороться с анонимностью. Идею принялись бурно обсуждать в Сети, многие ее горячо приветствуют.

В прошлом году депутаты Сергей Боярский и Андрей Альшевских внесли законопроект о штрафах за отказ удалять информацию из соцсетей, в том числе оскорбительную и ложную. В 2018 эта инициатива набирает оборотыhttps://t.co/tlGlElsKZH — СерьёзныйМИД (@russiaspeaks) 9 апреля 2018 г.

«В прошлом году депутаты Сергей Боярский и Андрей Альшевских внесли законопроект о штрафах за отказ удалять информацию из соцсетей, в том числе оскорбительную и ложную. В 2018 эта инициатива набирает обороты», — пишет СерезныйМИД.

«Мы все понимаем, что идет информационная война против России. И вот наш здравый следующий шаг Трагедия в Кемерово дала понять, что дезинформации в интернете валом, а ответственности за ее распространение не несет никто. Больше такого не должно быть», — заметил юзер с никнеймом Путин говорит.

Мы все понимаем, что идёт информационная война против России. И вот наш здравый следующий шаг



Трагедия в Кемерово дала понять, что дезинформации в интернете валом, а ответственности за её распространение не несёт никто. Больше такого не должно бытьhttps://t.co/uZx4vPPBX0 — Путин говорит (@CzarSays) 9 апреля 2018 г.

«За свои слова надо отвечать — даже в Интернете. Депутаты хотят штрафовать за ложные данные», — высказался Изваряг Вгреки.

За свои слова надо отвечать -даже в интернете. Депутаты хотят штрафовать за ложные данныеhttps://t.co/f29l6m3Jaj — Изваряг Вгреки (@avglifeee) 9 апреля 2018 г.

«Я против полностью контролируемого интернета, но обратить внимание на некоторые прорехи надо. Депутаты ГД как раз планируют это сделать», — поддержала Ольга Ерунова.

Я против полностью контролируемого интернета, но обратить внимание на некоторые прорехи надо. Депутаты ГД как раз планируют это сделатьhttps://t.co/M7ZtDXlOZg — Ольга Ерунова (@olga_erun) 9 апреля 2018 г.

«Роман Волошин прав, уже давно идет масштабная информационная война, чем раньше мы включимся, тем лучше», — сказала МашкаСорвиголова.

https://t.co/Yz8pNhDvXq



Роман Волошин прав, уже давно идет масштабная информационная война, чем раньше мы включимся, тем лучше — МашкаСорвиголова (@MashkaBerezova) 9 апреля 2018 г.

«Депутаты хотят ввести больший контроль за интернетом, но не начинайте раньше времени негодовать. Инициатива-то хорошая», — уверен Коломбо.

Депутаты хотят ввести больший контроль за интернетом, но не начинайте раньше времени негодовать. Инициатива-то хорошаяhttps://t.co/YVYivjzNR9 — Коломбо (@russiancolombo) 9 апреля 2018 г.

«Юному поколению сложно понять, что свобода не должна быть всепоглощающей. Сейчас важно обратить внимание на ложь и дезинформацию», — отметил Шишкин Владимир.

Юному поколению сложно понять, что свобода не должна быть всепоглощающей. Сейчас важно обратить внимание на ложь и дезинформациюhttps://t.co/KmzsZTxIFe — Шишкин Владимир (@sishkinvladimir) 9 апреля 2018 г.

Сергей Боярский также поддержал предложение Волошина, но отметил, что необходимо избегать перегибов.

Известный политик и экономист, депутат Госдумы Евгений Федоров в разговоре с корреспондентом ФАН высказался за эту идею. Он сказал, что нужно отходить от анонимности, которая сегодня распространена в Интернете.

«В случае распространения злонамеренного Интернет-контента его необходимо блокировать. Но я считаю, что нельзя привязывать этот процесс к массовым обращениям, ведь это можно будет использовать для различных Интернет-атак. До тех пор, пока у нас анонимный Интернет, массовые обращения могут быть использованы для самых разных целей. Мы помним, как в случае с Грудининым в Интернете за него голосовало 70-80-90% опрошенных, а в реальной жизни — 11%.То есть, в данном случае было вложено много денег в Интернет-пропаганду, и в Сети возникло искаженное представление о реальности. Для начала необходимо персонифицировать Интернет, а лишь затем учитывать массовое мнение в нем», — заключил Евгений Федоров.

Ранее Волошин предложил осуществлять регистрацию в социальных сетях только при предоставления паспортных данных. По его мнению, это позволило бы снизить количество информационных атак на Россию.

Читайте ФАН в Яндекс.Новости.