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В Госдуме поддержали идею борьбы с анонимностью в Интернете
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    В Госдуме поддержали идею борьбы с анонимностью в Интернете

    18:08  9 Апреля 2018
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    В Госдуме поддержали идею борьбы с анонимностью в Интернете

    Депутаты Госдумы Сергей Боярский и Андрей Альшевских подготовили проект закона «О внесении изменений в Федеральный закон «Об исполнительном производстве» и Федеральный закон «Об информации, информационных технологиях и о защите информации».

    Они должны существенно упростить удаление сведений из Интернета, содержащие недостоверную информацию.

    «Если законопроект будет принят, Роскомнадзор будет реагировать на сообщения уполномоченных органов», — поясняет Боярский.

    Он напомнил, что во время страшного пожара в Кемерове в ТЦ «Зимняя вишня» погибло 64 человека, а в Сети распространялась информация о том, что погибших было несколько сотен.

    «В этом случае поводом для удаления информации стало бы официальное заявление МЧС о количестве погибших. Соответственно, требование незамедлительно прекратить распространение недостоверных сведений и фальсифицированных данных должно быть выполнено, после чего РКН мог бы заняться чисткой опубликованных данных», — сообщил корреспонденту Федерального агентства новостей парламентарий.

    В Госдуме поддержали идею борьбы с анонимностью в Интернете

    Депутат Евпаторийского городского совета Роман Волошин намерен пойти еще дальше — он предлагает разработать поправки в законодательство, чтобы РКН мог удалять не соответствующую действительности информацию в случае массовых жалоб на те или иные посты и публикации.

    Он подчеркивает, что информация, размещающаяся в Сети, не должна быть обезличена, т. е. предлагает бороться с анонимностью. Идею принялись бурно обсуждать в Сети, многие ее горячо приветствуют.

    «В прошлом году депутаты Сергей Боярский и Андрей Альшевских внесли законопроект о штрафах за отказ удалять информацию из соцсетей, в том числе оскорбительную и ложную. В 2018 эта инициатива набирает обороты», — пишет СерезныйМИД.

    «Мы все понимаем, что идет информационная война против России. И вот наш здравый следующий шаг Трагедия в Кемерово дала понять, что дезинформации в интернете валом, а ответственности за ее распространение не несет никто. Больше такого не должно быть», — заметил юзер с никнеймом Путин говорит.

    «За свои слова надо отвечать — даже в Интернете. Депутаты хотят штрафовать за ложные данные», — высказался Изваряг Вгреки.

    «Я против полностью контролируемого интернета, но обратить внимание на некоторые прорехи надо. Депутаты ГД как раз планируют это сделать», — поддержала Ольга Ерунова.

    «Роман Волошин прав, уже давно идет масштабная информационная война, чем раньше мы включимся, тем лучше», — сказала МашкаСорвиголова.

    «Депутаты хотят ввести больший контроль за интернетом, но не начинайте раньше времени негодовать. Инициатива-то хорошая», — уверен Коломбо.

    «Юному поколению сложно понять, что свобода не должна быть всепоглощающей. Сейчас важно обратить внимание на ложь и дезинформацию», — отметил Шишкин Владимир.

    Сергей Боярский также поддержал предложение Волошина, но отметил, что необходимо избегать перегибов.

    Известный политик и экономист, депутат Госдумы Евгений Федоров в разговоре с корреспондентом ФАН высказался за эту идею. Он сказал, что нужно отходить от анонимности, которая сегодня распространена в Интернете.

    «В случае распространения злонамеренного Интернет-контента его необходимо блокировать. Но я считаю, что нельзя привязывать этот процесс к массовым обращениям, ведь это можно будет использовать для различных Интернет-атак. До тех пор, пока у нас анонимный Интернет, массовые обращения могут быть использованы для самых разных целей. Мы помним, как в случае с Грудининым в Интернете за него голосовало 70-80-90% опрошенных, а в реальной жизни — 11%.То есть, в данном случае было вложено много денег в Интернет-пропаганду, и в Сети возникло искаженное представление о реальности. Для начала необходимо персонифицировать Интернет, а лишь затем учитывать массовое мнение в нем», — заключил Евгений Федоров.

    Ранее Волошин предложил осуществлять регистрацию в социальных сетях только при предоставления паспортных данных. По его мнению, это позволило бы снизить количество информационных атак на Россию.

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    Автор: Игорь Летов
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