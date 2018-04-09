Главные новости 9 апреля

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Федеральное агентство новостей публикует обзор главных событий понедельника, 9 апреля.

Британские ВВС перехватили сообщение с текстом «Посылка доставлена» вскоре после того, как в британском городе Солсбери были отравлены бывший сотрудник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия. Британские СМИ сообщили о перехваченном «российском сообщении» после отравления Скрипалей.

Корреспондент ФАН сообщает, что авиабазу в Сирии поразили не менее десяти ракет. Сирия: стали известны первые подробности ракетного удара по авиабазе Т-4.

Ведущие киевские эксперты обсудили больной для нынешних украинских властей вопрос: грозит ли Украине полная потеря газового транзита после ввода Россией в строй новых трубопроводов «Северный поток-2» и «Турецкий поток». Европа отказывается от газотранспортной системы Украины.

Регулярные скандалы с секс-насилием над детьми в Британии показывают, какие люди ею правят. Скрипаль и педофилы: инцидент в Солсбери мог скрывать чудовищную правду.

Президент Украины Петр Порошенко потребовал от немецких политиков и бизнесменов «хорошо подумать» и пересмотреть свое отношение к строительству газопровода «Северный поток — 2». «Через Украину выгоднее»: Порошенко требует от Германии пересмотреть отношение к «Северному потоку — 2».

В настоящее время ответные меры России тщательно прорабатываются на дипломатическом уровне. Захарова: Москва готовит ответ на новые санкции США.

Корреспондент Федерального агентства новостей (ФАН), работающий на месте событий, прислал эксклюзивные кадры последствий ракетного обстрела авиабазы Т-4 и узнал дополнительные подробности инцидента. Сирия: ФАН публикует эксклюзивные фото последствий обстрела авиабазы Т-4 в провинции Хомс.

Представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что Москва «прорабатывает» ответ на расширение антироссийского санкционного списка США. Сергей Цеков, член комитета Совета Федерации по международным делам, уточнил, каким именно будет этот ответ. Остудим их пыл: в Совфеде рассказали об ответе России на санкции США.

Помощник президента России Владислав Сурков рассказал в своей статье «Одиночество полукровки (14+)» об особом пути своей страны. «Одиночество как судьба»: Сурков объявил о начале нового пути России.

В Сирии существует риск возникновения нового Карибского кризиса, заявил член Совета Федерации России Алексей Пушков. Пушков заявил об угрозе нового Карибского кризиса в Сирии.

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