В Кузбассе восемь детей отравились хлором на тренировке в бассейне

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Кемерово, 9 апреля. Восемь детей пострадали на тренировке в бассейне в Кемеровской области. ЧП произошло в городе Мыски. По предварительным данным, ребята отравились хлором. Обстоятельства и причины случившегося устанавливают следователи.

В ведомстве уточнили, что возраст пострадавших составляет от семи до восьми лет. При поступлении в больницу врачи предварительно диагностировали у них отравление хлором.

По данным «Газеты Кемерова», дети пострадали во время тренировки по плаванию. Врачи сообщили, что троим детям может потребоваться госпитализация.

Напомним, в конце марта портал «Ура.ру» сообщил о массовом отравлении юных хоккеистов в Челябинской области.

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