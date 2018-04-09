Пентагон допустил применение военной силы против властей Сирии

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Вашингтон, 9 апреля. Глава Пентагона Джеймс Мэттис допустил применение силы против Сирии в ответ на возможную химическую атаку, о чем сообщает в понедельник телеканал CNN.

Так, отвечая на вопрос, исключает ли он возможность нанесения «удара по (президенту Сирии Башару) Асаду», Мэттис сказал: «Я ничего не исключаю на данный момент».

По его словам, сперва необходимо обратить внимание на то, почему «химическое оружие все еще используется», хотя Россия была гарантом ликвидации всего химоружия в Арабской республике.

Отметим, что официальный Дамаск не раз заявлял, что не имеет химического оружия, поскольку все отравляющие вещества ранее были вывезены и ликвидированы под надзором ОЗХО. В свою очередь, воюющие в Сирии боевики имеют доступ к химоружию и используют его для провокаций против Дамаска.

Голословность американских обвинений в адрес Дамаска подтвердили местные врачи. Медики в Думе опровергли слухи о поступлении пациентов с признаками химического отравления.

В понедельник представитель Общественного совета при министерстве обороны России Игорь Коротченко подчеркнул, что Россия пресечет любую попытку протащить в Совет Безопасности ООН сфабрикованное обвинение о применении химоружия в Сирии.

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