Умер озвучивший «Утиные истории» американский актер Чак МакКанн

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Вашингтон, 9 апреля. Американский актер Чак МакКанн, который озвучивал мультсериал «Утиные истории», скончался в США в возрасте 83-х лет.

Американский актер умер в медицинском центре Cedars-Sinai, расположенном в Лос-Анджелесе, в воскресенье, 8 апреля. Об этом сообщил агент актера Эдвард Лоцци изданию The Hollywood Reporter. Как стало известно, причиной смерти Чака МакКанна стала застойная сердечная недостаточность.

Американский актер Чак МакКанн родился в 1934 году в Нью-Йорке. Он не только озвучивал мультфильмы(«Микки: И снова под Рождество», «Утиные истории», «Невероятный Халк», «Фантастическая четверка»), но и снимался в сериалах. На его счету более 150 работ.

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