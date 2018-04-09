Первый канал озвучил телефонный разговор Юлии Скрипаль с родственницей

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Москва, 9 апреля. Дочь бывшего полковника ГРУ Юлия Скрипаль заявила в телефонном разговоре с сестрой, что все нормально и все идут на поправку.

Телефонный разговор между Юлией и Викторией Скрипаль был озвучен в ходе ток-шоу «Пусть говорят» на Первом канале.

«Нормально, все хорошо… Тут сейчас ситуация такая. Это временный телефон. Все нормально, все хорошо, все решаемо, все поправляются, все живые», — рассказывает Юлия.

Виктория заверила, что узнала голос сестры и добавила, что в голосе Юлии были слышны слезы. По словам родственницы Скрипалей, девушка звонила не со своего телефона.

Напомним, что бывшего сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочь Юлию нашли в бессознательном состоянии в британском Солсбери. По версии Лондона, они были отравлены нервно-паралитическим веществом «Новичок», произведенным в России.

Москва отрицает все обвинения в причастности к нападению на Скрипалей.

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