Дамаск назвал атаку израильских ВВС в Хомсе реакцией на успехи армии Сирии

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Дамаск, 9 апреля. Власти Сирии назвали атаку израильских ВВС на авиабазу в Хомсе косвенной реакцией на успехи правительственной армии САР в борьбе с терроризмом. Об этом Дамаск сообщает в письме, направленном в Совбез ООН.

«Это израильская агрессия представляет из себя непрямой ответ на успех сирийской арабской армии в изгнании террористических группировок из пригорода Дамаска и других районов Сирии», — цитирует текст письма агентство SANA.

Ранее сообщалось об ударе с воздуха по авиабазе Сирии в Хомсе. По предварительным данным, удар могли нанести самолеты ВВС Израиля, которые ранее были замечены в пограничном пространстве между Сирией и Ливаном. Поступали также сообщения о том, что к атаке на аэродром могли быть причастны самолеты ВВС США, однако Пентагон опроверг данную информацию. Израильское же командование пока никак не комментирует ситуацию.

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