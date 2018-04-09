Весенний призыв: в Петербурге подвели итоги призывных компаний. ФАН-ТВ

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В Петербурге подвели итоги осенней призывной кампании и рассказали о нововведениях весеннего призыва. Представители штаба Западного военного округа отметили, что весной количество новобранцев увеличилось. Однако в Петербурге желающих призваться на срочную службу уменьшилось, потому что будущие солдаты все чаще стали выбирать службу по контракту.

Среди главных нововведений весеннего призыва оказался профессиональный психологический отбор при постановке на учет. Теперь это закреплено в законодательстве. Результаты тестирования будут учтены и при прохождении службы. Кроме того новобранцы у которых в 18 лет было обнаружено заболевание не позволяющее проходить службу, теперь теперь смогут повторно пройти медицинскую комиссию.

Отдельно стоит отметить, что из Западного военного округа более 600 юношей будут проходить службу в Президентском и Преображенском полках в Москве. В апреле все они будут торжественно отправлены в воинские части.

Также начальник управления штаба ЗВО отметил, что почти 90 тысяч призывников сменили адрес проживания, не указав фактический. Генерал-майор призвал новобранцев оповещать военный комиссариат и не уклоняться от службы, во избежание административной и уголовной ответственности.

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