Путин обсудил с Меркель обвинения в адрес Дамаска в использовании химоружия

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Москва, 9 апреля. Президент РФ Владимир Путин заявил о недопустимости использования провокаций против правительства Сирии. Об этом он сказал во время телефонного разговора с канцлером Германии Ангелой Меркель, комментируя обвинения в использовании химоружия, которые выдвигаются против официального Дамаска.

«Лидеры обменялись мнениями по ситуации в Сирии, в том числе с учетом адресованных официальному Дамаску обвинений ряда западных государств в использовании химического оружия. С российской стороны обращено внимание на недопустимость провокаций и спекуляций на этот счет», — сообщает пресс-служба Кремля.

Напомним, что врачи в сирийском городе Дума ранее опровергли слухи о поступлении в больницу пациентов с признаками отравления. Официальный Дамаск неоднократно заявлял, что не обладает химическим оружием, поскольку все отравляющие вещества ранее были вывезены и ликвидированы под надзором ОЗХО. Тем не менее, боевики, воюющие в Сирии, имеют доступ к химоружию и используют его для провокаций против Дамаска.

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