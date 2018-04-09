Сайт попавшей под санкции «Реновы» не отвечает

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Москва, 9 апреля. У компании Виктора Вексельберга, включенного в последний санкционный список американского Минфина, перестал работать официальный сайт.

На всех страницах по адресам Renova.ru и Renova-group.ru выводится сообщение о технических работах: Site under construction. Please try again later (по-английски это значит: на сайте ведутся работы, пожалуйста, попробуйте зайти сюда позже). При этом сами сайты расположены на российских серверах, DNS-серверы (позволяющие найти сайт в Интернете) работают правильно.

«Ренова» не смогла предоставить оперативный комментарий.

Источник ФАН в компании рассказал, что на сайте проводятся технические работы, но другие связанные с ним сервисы, вроде корпоративной электронной почты, функционируют нормально. Имеет ли неработоспособность сайта главной компании Виктора Вексельберга отношение к введенным против него американским санкциям, источник сказать затруднился.

Виктор Вексельберг и «Ренова» попали в опубликованный 6 апреля министерством финансов США список российских бизнесменов и топ-менеджеров, против которых введены новые санкции. Американские власти заморозили активы фигурантов списка в Соединенных Штатах и запретили своим гражданам участвовать в операциях с ними и их активами. Также могут быть ограничены «существенные транзакции» граждан и компаний из других стран в интересах лиц из списка.

(That last Renova Group shot of its board of directors is from Google's cache, because apparently, the company's website is suddenly under construction.) pic.twitter.com/odIEplT5Ix — Ian Talley (@IanTalley) April 6, 2018

«Ренова» контролируется Виктором Вексельбергом и управляет принадлежащими ему активами. Стоит отметить, что у компаний попавшего под те же санкции Олега Дерипаски — UC Rusal и EN+ — сайты на момент выхода публикации работали нормально. Как и сайт «Реновы», они располагаются на российских серверах.

Напомним, что 6 апреля США расширили список антироссийских санкций, включив в него ряд новых имен (бизнесмены, чиновники) и наименований компаний.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что ситуация анализируется, чтобы подготовить ответ на новые санкции США.

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