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Генпрокуратура РФ опубликовала важные материалы по «Делу Скрипаля». ФАН-ТВ
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    Генпрокуратура РФ опубликовала важные материалы по «Делу Скрипаля». ФАН-ТВ

    18:58  9 Апреля 2018  /обновлено: 19:01  09 Апреля 2018
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    Генеральная прокуратура раскрывает переписку с британскими коллегами.

    Сотрудничать с российскими правоохранителями англичане отказывались всегда – засекреченными до сих пор остаются и обстоятельства смерти Александра Литвиненко, и покушение на Бориса Березовского.

    «С момента смерти Березовского российские власти добивались от британских властей документов подтверждающих факты и причины смерти Березовского. Однако по сей день мы этого документа не получили. Несмотря на обязательство Великобритании согласно конвенции, по которой они обязаны оказывать помощь», — рассказал заместитель генерального прокурора Российской Федерации Саак Карапетян.

    Генпрокуратура обнародовала переписку ведомства с МВД Великобритании. Здесь – переписка с премьер-министром Терезой Мэй датированная 2010 годом. В то время Мэй занимала пост министра внутренних дел Великобритании.

    «В этом письме в очередной раз был поднят вопрос о ненадлежащем обеспечении британскими властями безопасности Теролюка и других участников процесса по делу в отношении Березовского. Должен сказать, что указанное письмо, которое я вам сейчас предъявлял как и все остальные предыдущие и последующие, которые мы направляли на имя Терезы Мэй остались без ответа» — заявил советник генерального прокурора Российской Федерации Николай Атмоньев.

    По мнению Генеральной прокуратуры, дела Сергея Скрипаля, Бориса Березовского и Александра Литвиненко раскручиваются британскими властями по одному сценарию: во всех случаях проводился вброс бездоказательных обвинений о том, что российские спецслужбы применяют  на территории Великобритании отравляющие вещества.

    «Нам совершенно очевидно, что гибель Литвиненко была выгодна как способ устранения одного из главных свидетелей который мог дать изобличающие показатели в отношении Березовского и как новый повод для очередной антироссийской компании», — сказал Николай Атмоньев.

    При этом Туманный Альбион крайне редко выдает России подозреваемых и преступников: за последние 15 лет Лондон предоставил убежище 55 россиянам, обвиняемым в хищениях на сумму около 500 млрд рублей. Из 83 запросов о выдаче подозреваемых Великобритания отказала России в 63-х случаях. Ответная реакция не заставила себя ждать: на бездоказательные обвинения в адрес РФ Прокуратура обещает публиковать документы по громким уголовным делам, окутанным английским туманом тайны.

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    Автор: Алексей Астапчик; Дмитрий Коротин
    © 2017 Федеральное агентство новостей
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