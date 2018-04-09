Путин обсудил с Меркель пути решения украинского кризиса

В закладки

Москва, 9 апреля. Президент России Владимир Путин провел телефонный разговор с канцлером ФРГ Ангелой Меркель. Они договорились продолжить совместную работу по урегулированию украинского кризиса в нормандском формате.

«Путин и Меркель условились продолжить совместную работу по урегулированию внутриукраинского кризиса в нормандском формате», — передает пресс-служба Кремля.

В ходе беседы мировых лидеров также была затронута тема, связанная с возможным учреждением миссии ООН по охране наблюдателей ОБСЕ на Украине. Обе стороны сошлись на необходимости продолжения усилий, направленных на обеспечение обмена военнопленными по принципу «всех на всех».

Ранее сообщалось, что Владимир Путин провел телефонный разговор с турецким лидером Реджепом Тайипом Эрдоганом. Об этом сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков. Мировые лидеры обсудили договоренности на прошедшем в Анкаре заседании российско-турецкого совета сотрудничества высшего уровня.

Читайте ФАН в Яндекс.Новости.