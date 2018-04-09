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Москва, 9 апреля. Россия пресечет любую попытку протащить в Совет Безопасности ООН сфабрикованное обвинение о применении химического оружия в Сирии, заявил Федеральному агентству новостей представитель Общественного совета при министерстве обороны России Игорь Коротченко.

По словам эксперта, любая попытка американцев «протащить в Совете Безопасности ООН резолюцию, направленную против Башара Асада по сфабрикованным обвинениям в применении химического оружия, будет с нулевым результатом».

«Россия, используя право вето, никому не позволит превращать площадку Совбеза в инструмент против своих интересов», — констатировал Коротченко.

Говоря об опыте войны в Ираке 2003 года, которую США развязали без согласия ООН, он подчеркнул, что наличие дееспособной российской группировки в Сирии, включая эффективные средства ПВО, позволяет исключить развитие событий в Сирии по иракскому сценарию. Таким образом, по мнению эксперта, сочетание дипломатии и реальной силы дают России ощутимые козыри, и американцы понимают риски прямого столкновения.

Очередные попытки американцев в очередной раз действовать через Совбез ООН — «это просто очередное сотрясение воздуха», убежден Коротченко.

Напомним, 9 апреля Совет Безопасности ООН проведет два заседания. Первое будет посвящено предполагаемой химической атаке в сирийской Думе (инициировано США и ее союзниками), а второе (по инициативе России) — угрозе международному миру и безопасности.

Ранее западные СМИ растиражировали сообщение о якобы гибели 70 человек в Думе из-за применения отравляющего газа. Стоит обратить внимание, что Дамаск уже неоднократно заявлял, что воюющие в Сирии боевики, которых поддерживают западные страны, имеют доступ к отравляющим веществам и готовят провокации, чтобы потом обвинить правительство страны. Власти Сирии подчеркнули, что весь арсенал химоружия, который имелся в распоряжении Дамаска, был вывезен и утилизирован под присмотром ОЗХО.

Голословность американских обвинений в адрес Дамаска подтвердили местные врачи. Медики в Думе опровергли слухи о поступлении пациентов с признаками химического отравления

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