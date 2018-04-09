Украинские депутаты в Колумбии научатся реинтегрировать Донбасс

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Киев, 9 апреля. Украинские депутаты отправятся в Колумбию перенимать опыт мирного урегулирования внутреннего конфликта. Об этом сообщила вице-спикер Верховной рады Ирина Геращенко.

«Эту неделю вместе с несколькими коллегами из парламента проведу в Колумбии, где будем изучать опыт реинтеграции и инклюзивного постконфликтного диалога», — написала она на своей странице в Facebook.

При этом она уточнила, что поездка финансируется за счет организаторов. «Из бюджета ВР на этот визит деньги не тратятся», — подчеркнула Геращенко.

Сообщение с сарказмом прокомментировал известный украинский юрист Андрей Портнов. «Венесуэлу посетите по пути, обменяйтесь экономическими успехами», — написал он, намекнув на тяжелейшее финансовое положение латиноамериканского государства. 5 марта Каракас заявил о дефолте экономики.

Алена Яхно в комментариях заметила, что Колумбия занимает первое место по добыче изумрудов. «Можно выгодно купить колечко под ваш дипломатический паспорт))», — пошутила девушка.

Не могли не вспомнить пользователи и тот факт, что конфликт в Колумбии длился целых 50 лет и унес жизни более 300 тыс. человек. «Они, что? Полвека по примеру Колумбии собираются конфликт в Донбассе урегулировать», — поразились украинцы.

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