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Украинские депутаты в Колумбии научатся реинтегрировать Донбасс
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    Украинские депутаты в Колумбии научатся реинтегрировать Донбасс

    18:16  9 Апреля 2018
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    Украинские депутаты в Колумбии научатся реинтегрировать Донбасс

    Киев, 9 апреля. Украинские депутаты отправятся в Колумбию перенимать опыт мирного урегулирования внутреннего конфликта. Об этом сообщила вице-спикер Верховной рады Ирина Геращенко.

    «Эту неделю вместе с несколькими коллегами из парламента проведу в Колумбии, где будем изучать опыт реинтеграции и инклюзивного постконфликтного диалога», — написала она на своей странице в Facebook.

    При этом она уточнила, что поездка финансируется за счет организаторов. «Из бюджета ВР на этот визит деньги не тратятся», — подчеркнула Геращенко.

    Сообщение с сарказмом прокомментировал известный украинский юрист Андрей Портнов. «Венесуэлу посетите по пути, обменяйтесь экономическими успехами», — написал он, намекнув на тяжелейшее финансовое положение латиноамериканского государства. 5 марта Каракас заявил о дефолте экономики.

    Алена Яхно в комментариях заметила, что Колумбия занимает первое место по добыче изумрудов. «Можно выгодно купить колечко под ваш дипломатический паспорт))», — пошутила девушка.

    Не могли не вспомнить пользователи и тот факт, что конфликт в Колумбии длился целых 50 лет и унес жизни более 300 тыс. человек. «Они, что? Полвека по примеру Колумбии собираются конфликт в Донбассе урегулировать», — поразились украинцы.

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    Автор: Алексей Громов
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    #украина #мир #колумбия #конфликты #компромисс
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